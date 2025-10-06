Haberler

Küresel Sumud Filosu'nda Tutulan Türk Vatandaşlarının Türkiye'ye Dönüşü İçin Çalışmalar Sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'de tutulan 14 Türk vatandaşının yarın Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönebilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
