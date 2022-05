Küresel iklim değişikliği suyun önemini ortaya çıkardı - Haberler

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalştayı" öncesinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki günlerde özellikle tüm dünya olarak karşılaştığımız küresel iklim değişikliği nedeniyle su artık çok daha büyük bir önem kazanmıştır" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 26 - 27 Mayıs 2022 tarihlerinde 'Ulusal Su ve Atıksu Arıtma Çalıştayı' düzenleyecek. Çalıştay ile ilgili MASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti eski Erzurum Milletvekili İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, ulusal ve yerel basın mensupları katıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, sürdürülebilir bir yönetimin olması gerektiğini ifade ederek, "Su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması, atık suların çevreye zarar vermeden arıtılması, uygun alıcı ortamlara deşarj edilmesi, güncel teknolojilerden yararlanılarak yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla faydalanılması gün geçtikçe önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle; MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Su ve Atık su Arıtma yönetimi konusunda yaşanan sorunların paydaşlarımızla tartışarak çözüm önerilerinin üretilmesi, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi konusunda idarelerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Malatya'da Su ve Atıksu Arıtma Çalıştayı düzenliyoruz. Ülkemize ve Malatya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Malatya'nın her konuda lokomotif bir il olduğunu vurgulayarak, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle alt yapı yatırımları noktasında çok büyük çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Şehrimizin hemen her noktasında devam etmekte olan içme suyu ve kanalizasyon şebeke hatlarının yanı sıra, Doğu Kolektörünün yapımını tamamladık, Batı Kolektörü çalışmalarımız ise devam ediyor. Yeni içme suyu kaptaj tesisleri inşa edilirken, ilçelerimizde de yeni atıksu arıtma tesislerinin yapımını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu çerçevede 2021 yılında Arapgir Atık su Arıtma Tesisi işletmeye alınmış, Akçadağ, Doğanyol, Doğanşehir, Hekimhan Atık su Arıtma Tesislerinin inşaatı devam etmekte olup, diğer ilçelerin de tamamında da çalışmalar devam etmektedir. Çünkü biz göreve geldiğimizde dedik ki 2 yıl içerisinde Malatya'da içme suyu, kanalizasyon ve yolu olmayan hiçbir yer kalmayacak. Allah'a şükürler olsun bu sözümüzü yerde bırakmayarak, çalışmalarımızı yüzde 95 seviyesinde tamamladık. Alt yapı yatırımlarımız bundan sonraki süreçte de yine aynı tempo ve azimle devam edecektir. Alt yapı yatırımlarının tamamlanması diye bir şey söz konusu değil, şehrimiz büyümeye ve gelişmeye, nüfusumuz artmaya devam ettiği sürece alt ve üst yapı yatırımlarımız da aynı oranda yapılmaya devam edecektir. Önümüzdeki günlerde özellikle tüm dünya olarak karşılaştığımız küresel iklim değişikliği nedeniyle su artık çok daha büyük bir önem kazanmıştır. Dünyadaki bütün canlıların kendi haklarına riayet etmesi lazım. Bitkinin, nebatatın, sözüm ona hayvanların ve insanların. Ama baktığımızda bütün bu adalet düzenini bozanın insanlar olduğunu görüyoruz. Küresel ısınma dediğimiz, iklim değişikliği dediğimiz, kuraklık dediğimiz ve akabinde de önümüzdeki süreç içerisinde gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle mevcut içme suyumuzu çok daha dikkatli kullanmalı ve devamında da atıksularımızı arıtma yöntemlerimizi bir kez daha gözden geçirmeliyiz. Çünkü gelişen teknoloji ile birlikte yeni metotlar ortaya çıkmaktadır. Düzenleyeceğimiz bu çalıştay sırasında da özellikle Belediyemize ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze katkı sağlayacak olan yeni sistemler üzerinde durulacaktır. Su ve Atıksu arıtma tesislerinde yaşanan sorunlar, çözüm yolları, arıtma çamurlarında yaşanan sorunlar çözüm yolları, arıtma tesislerinde işletme ve çözüm yolları, Su idarelerinin tabi olduğu kanunun değerlendirilmesi, Finansman Problemleri ve Çözümleri, Su ve Atıksu Arıtma Tarifeleri, Su kayıpları ile ilgili diğer tüm konular paydaşlar ile iki gün boyunca müzakere edilecek ve müzakereler sonucunda değerlendirmeler yapılarak yol haritaları oluşturmak amaçlanmaktadır. MASKİ'nin yapacağı çalıştay, Türkiye'ye örnek olacak. Yapılacak çalıştay, bu alanda en geniş ve katılımın yüksek olması hasebiyle de oldukça önemlidir. Ulusal Su ve Atıksu Arıtma Çalıştayında: "Su ve Atık su Yönetimi, İçme Suyu Standartları ve Su Arıtma Teknolojileri, Atık su Arıtma Teknolojileri, Suların Arıtılması, Atık suların Arıtılması ve Yeniden Kullanımı, Su Kayıpları, Yağmur Suyu Hasadı ve Yeraltı Barajları, Atıksu Arıtma Çamurlarının Yönetimi, Kırsalda Su ve Atık su Yönetimi, Su ve Atık su Tarifeleri, Finansman Kaynakları" konuları detaylı ele alınacak. Herkes bilsin ki Malatya bundan sonra lokomotif olacak. Her konuda lokomotif olacak. Yatırımda, çevrede, sanayide, edebiyatta, turizmde, kültürel mirasımızın korunmasında kent hafızamızın ve belleğimizin korunmasında lokomotif olmak mecburiyetindeyiz. Çalıştayımıza katılacak olan bakanlık yetkililerimiz, üniversitelerimizin değerli akademisyenleri ve 51 ilden katılacak olan genel müdürlerimiz de kendi bölge ve illerinde yapmış olduğu çalışmaların örneklerini bizlere sunacaklar. Katılımcılar yaptıklarını, tecrübe ve birikimlerini bizlerle paylaşacak, biz onlarla paylaşacak ve bir sinerji oluşacak. Bu Türkiye sinerjisi olacak. Türkiye sinerjisi de inşallah MASKİ'nin yaptığı organizasyonunda Malatya'da olacaktır" diye konuştu.

"MASKİ, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin sayısını her geçen gün arttırmaktadır"

Büyükşehir Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisiyle ilgili de bilgiler veren Başkan Gürkan, "2002 yılında yapımına başlanan Malatya İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi 2004 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

Malatya İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi 183 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur. 1600 mm ve 2400 mm çaplarındaki iki ayrı kolektör hattı vasıtasıyla atık sular, arıtma tesisimize alınmaktadır. Arıtılmış atık su, Boran Deresi vasıtası ile Karakaya Baraj Gölüne deşarj edilmektedir. Tesisimizde günlük ortalama 135 bin m3/gün atık su arıtılmaktadır. İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisimiz yaklaşık 720 bin eşdeğer nüfusa hitap edecek şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca Karbon salınımı ve enerji giderlerini azaltmak için de arıtma tesisine Güneş Enerjisi Santrali kurularak devreye alınmıştır. MASKİ, çevre ve insan sağlığını düşünerek Malatya'yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için büyük önem verdiği projeler arasında yer alan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma tesislerinin sayısını her geçen gün arttırmaktadır" ifadelerini kullandı.

26-27 Mayıs 2022 tarihinde MASKİ öncülüğünde düzenlenecek olan çalıştaya Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının yetkileri, 51 İlin Su İdaresi ve 29 Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü yetkilerinin yanı sıra Türkiye Su Enstitüsü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü gibi ilgili kurumlardan yetkililerin ve üniversitelerden ise akademisyenlerin katılımı bekleniyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel