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Minik Yüreklerden Filistin'e Anlamlı Destek

Minik Yüreklerden Filistin'e Anlamlı Destek
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaz Kur'an kursuna katılan yaklaşık 60 öğrenci, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin'deki ihtiyaç sahibi çocuklara bağışladı. Rüstem Paşa Camisi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, yardımlaşma ve dayanışma bilinciyle duygulandıran bir örnek sergiledi. Etkinlik kapsamında ayrıca Filistin temalı resimler boyanarak farkındalık oluşturuldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin'deki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere bağışladı. Duygulandıran etkinlikte öğrenciler, dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Süleymanpaşa İlçe Müftülüğü koordinesinde Rüstem Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yaz Kur'an kursuna devam eden yaklaşık 60 öğrenci bir araya geldi. Öğrenciler, kendi imkanlarıyla biriktirdikleri harçlıkları, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere hazırlanan yardım kumbarasına bıraktı.

Harçlıklarını kardeşleri için bağışladılar

Etkinlikte öğrencilere yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik bilinci üzerine sohbet gerçekleştirildi. Minik öğrenciler, Filistin'deki yaşıtlarına destek olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Çocuklar gülsün istiyoruz"

Öğrencilerden Mustafa Kayra Yalçın, yaptığı açıklamada Filistin'deki çocuklara destek olabilmekten mutluluk duyduğunu belirterek, savaşların sona ermesini temenni etti. Ecrin Kök ise tüm çocukların güven içinde, mutlu bir yaşam sürmesini istediğini söyledi.

Rüstem Paşa Camisi Uzman İmam Hatibi Uğur Küskün de etkinliğin amacının hem Filistin'deki çocuklara destek olmak hem de öğrencilerde yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmek olduğunu ifade etti. Toplanan bağışların kısa süre içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirten Küskün, dünyanın her yerindeki çocukların barış ve huzur içinde yaşamasını temenni etti.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, Filistin temalı resimler boyayarak farkındalık çalışmasına katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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