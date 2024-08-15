Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenine Katıldı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş Veli'yi anma törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gönül erenlerimizin irfanı dün Anadolu'dan Kafkaslar'a oradan Balkanlar'a kadar insanların yolunu aydınlatmıştır. Bugün de el ele vererek, aramızdaki kardeşliği güçlendirerek bu düşünceleri yaşatmak, insanları bu öğretilerden haberdar etmek adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliklerine katıldı.

Bakan Ersoy konuşmasında, "Yüz yıllar önce Hacı Bektaş Veli hazretlerinin sevgi, kardeşlik tohumlarını ektiği bu aziz topraklarda filizlenen düşüncelere sahip çıkmanız nedeniyle sizlere ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Hazreti Ali efendimiz, 'Kimseden vefa görmesem de, vefa göstermeye devam edeceğim' buyurmaktadır. Bu açıdan sizlerin, yüzyıllar öncesinde Anadolu topraklarında mayalanan bu ruhu muhafaza ederek, vefalı insan olmanın en güzel örneklerinden birini sergilediğinizi belirtmek isterim. Dünyanın dört bir yanında yaşanan işgaller ve çatışmalar nedeniyle milyonlarca insan yurdunu terk etmek zorunda kalıyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar bu saldırılarda hedef alınıyor. Bebekler gıdasızlıktan hayatını kaybediyor. Evler bombalanıyor. Hastaneler, ibadethaneler yerle bir ediliyor. İnsanlar, inançları, düşünceleri nedeniyle ayrımcılığa uğruyor. Maalesef gözümüzün önünde insanlık tarihinin en acı olayları yaşanıyor. Bu acıların son bulması, insanların farklılığı bir çatışma nedeni olarak değil bir zenginlik olarak görmesi için Anadolu'da mayalanan bu düşünceleri dünyanın dört bir yanına ulaştırmamız gerekiyor. Biz, Mevlana'dan, Yunus'tan, Hacı Bektaş Veli Hazretlerinden hayata sevgiyle, merhametle, adaletle ve diğerkamlıkla bakmayı öğrendik. Biz, inancından ötürü bir insana zulmetmenin en büyük ayıp ve günah olduğuna inanan bir medeniyetin fertleriyiz. Anadolu ocağında ötekileştirmeye, dışlamaya, sevgisizliğe yer yoktur. Biz, insanı insanın kurdu olarak değil umudu olarak gören bir kültürü temsil ediyoruz. İşte bu nedenle Hacı Bektaş Veli'yi anmak sadece 750 yıl önce yaşamış bir tarihi şahsiyeti anmak değildir. Onu en doğru şekilde anmak, bugün insanlığın ihtiyacı olan bu öğretileri her yönüyle anlamak ve bu çağa taşımakla mümkündür. Günümüzde yaşananlar, dünyanın içine düştüğü kaos ortamı, insanlığın onun sevgi ve kardeşlik çağrısına daha fazla ihtiyaç duyduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Hacı Bektaş Veli'nin felsefesinin günümüz insanlarına da hitap ettiği ve bundan sonra da edeceğini, onun temsil ettiği değerlerin hepimiz için ortak bir anlam ifade ettiğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız" dedi. - NEVŞEHİR