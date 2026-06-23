Gediz Sağlık Hizmetleri MYO'dan mezun olan 220 öğrenci sağlık ordusuna katıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, 220 öğrenci diplomalarını alarak sağlık ordusuna katılmanın coşkusunu yaşadı. Törenin en dikkat çekici anlarından biri, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin'in mezunlara yönelik gerçekleştirdiği, adeta bir hayat dersi niteliğindeki hitabı oldu. Rektör Tekin, hem üniversitenin Türkiye genelindeki özel konumuna dikkat çekti hem de geleceğin sağlık profesyonellerine meslek hayatlarında rehberlik edecek çok kritik tavsiyelerde bulundu.

Sadece sağlık alanına odaklanan üç üniversiteden biriyiz

Konuşmasında KSBÜ'nün kurumsal yapısı ve Gediz'deki eğitim hacmi hakkında güncel veriler paylaşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, üniversitenin tematik yapısına vurgu yaptı. Türkiye'de sadece sağlık profesyonelleri yetiştiren üç özel Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden biri olduklarını belirten Tekin; bu üniversitelerin İstanbul, Afyonkarahisar ve Kütahya'da yer aldığını ifade etti. KSBÜ'nün üç farklı ilçede ve merkezde bölümleri bulunduğunu anlatan Rektör Tekin, Gediz Sağlık Hizmetleri MYO bünyesinde 6 programda toplam 595 öğrencinin eğitim gördüğünü, bugün ise bu gençlerden 220 tanesini mezun ederek Türkiye'nin dört bir yanında, kamuda ve özel sektörde istihdam edilmek üzere uğurladıklarını kaydetti.

Sağlıkçıların en büyük problemi konuşmamak; hastayla iletişim kurun

Sağlık mesleğinin en güzel varlık olan "insana" hizmet etmesi yönüyle kutsal olduğunu ve sevilmeden yapılamayacağını dile getiren Prof. Dr. Ahmet Tekin, mesleki başarı için empati yeteneğinin önemine değindi. Sağlık camiasında sıkça yaşanan iletişim eksikliğine de açık yüreklilikle dikkat çeken Rektör Tekin, genç meslektaşlarına şu uyarılarda bulundu:

"En önemli eksiklerimizden bir tanesi, maalesef genel olarak sağlıkçıların ortak problemi; konuşmuyoruz. Karşımızdaki insan hastaneye ilk defa girmiş, o hastalıkla ilk kez karşılaşmış olabilir. O nedenle hastalarımızla konuşmamız, onlara durumlarını, tedavilerini, ne kazanıp ne kaybedeceklerini çok iyi anlatıp bilgilendirmemiz lazım. Aksi takdirde başarınız sınırlı kalır. Çok konuşan, çok anlatan ve karşısındakini çok iyi dinleyen sağlık çalışanı her zaman en iyi yerlere gelir. Ayrıca 'mezun oldum, işim bitti' dememelisiniz. Binlerce mezunun arasından sıyrılmak ve tercih edilmek için güncel gelişmeleri, eğitimleri mutlaka takip etmeli, kendinizi sürekli güncellemelisiniz."

Hem ailenize hem de devlete borcunuz var

Konuşmasının son bölümünde mezunların omuzlarındaki toplumsal sorumluluğa değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, gençlerin hayatta iki büyük kesime borçlu olduğunu ifade etti. İlk borcun, çocuklarını büyük fedakarlıklarla okutan ve kilometrelerce uzaktan bu mutlu güne ortak olmak için gelen ailelere olduğunu belirten Tekin, gençlerin ailelerinin soyismini gururla taşıması ve onların başını asla öne eğdirmemesi gerektiğini söyledi.

İkinci büyük borcun ise devletimize olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devletimizin ayakları üzerinde dik durabilmesi için sizler gibi kıymetli gençlere ihtiyacı var. Devletimiz sizden ekstra bir şey istemiyor; sadece işinizi iyi yapmanızı istiyor. O nedenle öncelikli olarak iyi insan olacağız, daha sonra da mesleğimizi en iyi şekilde icra ederek devlete olan borcumuzu ödeyeceğiz. Tercihini Kütahya'dan ve Gediz'den yana kullanan tüm velilerimize teşekkür ediyor, mezunlarımızın yolunun ve bahtının hep açık olmasını diliyorum."

Konuşmasının ardından KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birincisi Eda Nur Adıyaman'ı tebrik ederek plaket takdiminde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı