Kriz ve Afet Zamanlarında Bağımlılıkla Mücadelede Uluslararası Toplantı Üsküp'te Gerçekleşti

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde, kriz ve afet zamanlarında bağımlılıkla mücadelede kamu-STK iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan uluslararası toplantı Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirildi.

Türkiye, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'dan kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kriz ve afet dönemlerinde artış gösterebilen bağımlılıklarla mücadele stratejilerini geliştirmek üzere bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ KA210 projesi 'Kriz ve Afet Zamanlarında Bağımlılıkla Mücadelede Kamu-STK İş Birliği'nin ikinci hareketlilik toplantısı, proje ortaklarının katılımıyla Üsküp'te düzenlendi. Toplantının özellikle deprem, sel gibi doğal afetler veya büyük toplumsal krizler sırasında savunmasız hale gelen bireylerin bağımlılık risklerine karşı korunması ve mevcut bağımlılara yönelik hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için uluslararası bir bilgi ve tecrübe ağı oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Sahadaki iyi uygulamalar yerinde incelendi

Üsküp'teki program çerçevesinde katılımcılar, Kuzey Makedonya'da bağımlılıkla mücadele alanında aktif olarak faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarına saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu ziyaretler sırasında, yerel STK'ların kullandığı yöntemler, müdahale teknikleri ve kriz anlarında geliştirdikleri mekanizmalar hakkında detaylı bilgi alındı. Farklı ülkelerden gelen uzmanlar, sahadaki iyi uygulama örneklerini yerinde inceleyerek kendi bölgelerinde uygulanabilecek modeller üzerine fikir alışverişinde bulundu. -

Yeni stratejiler üzerinde değerlendirme yapıldı

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise, projenin somut çıktılarından biri olan farkındalık materyallerinin hazırlanması oldu. Katılımcılar, kriz anlarında hedef kitleye hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmayı amaçlayan infografik tasarımları üzerinde ortak bir atölye çalışması yürüttü. Yetkililer, projenin farklı ülkelerdeki kamu otoriteleri ile sivil toplumun tecrübelerini bir araya getirerek kriz anlarına yönelik daha dayanıklı ve etkili bir mücadele altyapısı kurmayı amaçladığını belirtti. Üsküp'teki toplantının, bu uluslararası sinerjinin güçlenmesine ve yeni stratejilerin geliştirilmesine değerli katkılar sunduğu vurgulandı.

Üst düzey katılım sağlandı

Uluslararası iş birliğinin önemini vurgulayan toplantıya Türkiye'den üst düzey bir heyet katıldı. Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek, Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak toplantıya katılım gösterdi. İl Müdürlüğü Proje ve AR-GE Ekibi de toplantıda hazır bulundu. Projenin Türkiye'deki diğer ortağı olan Kırıkkale Valiliği de temsilcileriyle çalışmalara katkı sağladı. Toplantının uluslararası ortakları arasında Hırvatistan'dan Sirius - Psikolojik Danışmanlık, Eğitim ve Araştırma Derneği ile ev sahibi Kuzey Makedonya'dan Siber Güvenlik, Kurumsal Güvenlik ve Kriz Yönetim Girişimi Derneği yer aldı. - ESKİŞEHİR