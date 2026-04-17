Okul saldırısında ölenler için Köyceğiz'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazından sonra Köyceğiz Merkez Hacıbey Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılınarak saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler dualarla yad edildi. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'nun yanı sıra protokol üyeleri ile vatandaşların katıldığı gıyabi cenaze namazını İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz kıldırdı. Vatandaşlar, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet dilerken, namaz sonrası saldırıda hayatını kaybedenler için dualar edildi. - MUĞLA

