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Köyceğiz'de Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında resim yarışması düzenlendi

Köyceğiz'de Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında resim yarışması düzenlendi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Anaokulu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuk hakları temalı bir resim yarışması düzenledi. Yarışmada aileler ve öğrenciler, birlikte performans sergileyerek dikkat çekti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Anaokulu'nda "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Çocuk hakları temalı resim yarışması düzenlendi.

Resim yarışması öğrencinin bir ebeveyni ile birlikte katıldığı canlı performans olarak gerçekleştirildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan'ında katıldığı ödül töreninde öğrencilerin aileleriyle birlikte yaptıkları yarışma resimler jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Beyobası Anaokulu bahçesinde yapılan ödül töreninde 5/A sınıfı öğrencilerinin çocuk haklarına dikkat çeken pandomim gösterileri ilgiyle izlendi. Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan'dan aldılar. Ardından resim yarışmasına katılan tüm öğrenciler Beyobası Muhtarı Nadi Sül ve jüri üyeleri tarafından hediyelerini aldılar. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan yarışmaya katılan tüm öğrenci ve velilere teşekkür ederek, çocuk hakları konusunda Milli Eğitim Bakanlığının çok ciddi çalışmaları olduğunu, yapılan bu etkinliğin çocuk hakları konusunda farkındalık kazanmak ve toplumsal duyarlılık oluşturmak adına anlamlı bir çalışma olduğunu belirtti. Ayrıca oyun çağında olup Filistin'de 20 bin çocuğun hayatını kaybettiğini, farkındalık faaliyetlerinin önemini ve çocuk hakları beyannamesine imza atan Birleşmiş Milletler üyelerinin bu sorumluluğu almaları gerektiğini belirterek etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Okul Müdürü Esra İldaş; her yıl kutlanan 20 Kasım, "Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında çocuk haklarını hatırlatmak ve farkındalık sağlamak amacıyla Çocuk Hakları temalı resim yarışmasını düzenlediklerini belirterek, Beyobası Anaokulu olarak her durumda çocuğun yüksek yararını gözeterek çocukların yaşam, gelişim, korunma ve katılım haklarına özen göstermeye, çocukların nitelikli eğitime ulaşmalarını sağlamaya, çocuk dostu okul olmaya gayret ettiklerini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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