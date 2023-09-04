Distilasyon makinesi ile lavanta üreticileri zamandan tasarruf ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar Köseçobanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne bağlı olarak lavanta üretimi yapan çiftçilere distilasyon makinesi desteğinde bulundu. Üreticilerin kullanımına sunulan makine, hasat sonrası kullanılmaya başlandı.

Distilasyon makinesi verilmeden önce lavantaların satışını farklı ilçelere giderek, yaş demet halinde yaptıklarını belirten üreticiler daha az kazanç elde ediyordu. Ürünlerini biçmek için bir gün, götürmek için bir gün, satış için de 2 gün ayırarak 4 gün kaybeden üreticiler, distilasyon makinesi ile rahat bir nefes aldı. Ürünlerini biçen üreticiler, aynı gün distilasyon makinesinde yağını çıkararak, 1 günde işlemlerini tamamlayabilir hale geldi. Distilasyon makinesinde bir defada 200 kilogramlık ürün işlenebilirken, gün içerisinde çalışma süresine göre, bin ile bin 400 kilogram arasında ürün işlenebiliyor.

"Amacımız çiftçilerimizin alternatif bir üründen gelir elde etmelerini sağlamak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Hüseyin Topkara, Köseçobanlı Mahallesi'ne yapılan lavanta fidanı destekleri ve distilasyon ünitesi hibesi hakkında bilgi vererek, "Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak, Köseçobanlı Mahallesi'ne 2020,2021 ve 2022 yıllarında toplamda 43 bin 333 adet lavanta bitkisi desteği sağlandı. 2023 yılında da bu yetişen lavanta bitkilerinin işlenmesi amacıyla, bu distilasyon ünitesi kuruldu" dedi. Distilasyon ünitesinin teknik özelliklerini de anlatan Topkara, "Köseçobanlı Mahallemizde 45 üretici, yaklaşık 400 dekarlık bir alanda lavanta bitkisi yetiştiriyor. Distilasyon ünitesi sayesinde, 25 tonluk lavanta bitkisinden, bu lavantanın yetişmiş olduğu toprak, iklim ya da çeşidine göre 750 ile bin 250 litre arasında yağ elde edilecek. Bu proje ile amacımız, kırsal bölgedeki yetiştiricilerimizin boş ve kurak arazilerini değerlendirerek, alternatif bir üründen gelir elde etmelerini sağlamak" diye konuştu.

"Nakliyeden ve zamandan kazanç sağladık"

Köseçobanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Bal, kurulan distilasyon ünitesinin kendilerine sağladığı kolaylıklardan bahsederek, "Şu an üretime başladık ve 10. kazanımızı yaptık. Daha önceden yaş satıyorduk, ya da buradan Silifke'ye kadar götürüyorduk. Konya'ya, Antalya'ya götüren arkadaşlar da vardı. Distilasyon ünitesi sayesinde, nakliyeden ve zamandan büyük kazanç sağladık. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Köseçobanlı Mahallesi Muhtarı Seydi Bal ise kendi mahallesinin ve çevre mahallelerin, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan lavanta fidanı desteğinden güzel bir şekilde faydalandıklarını belirterek, "Boş ve kurak arazilerimize bu ürünü diktik. Başkanımıza geçmiş dönem kooperatif başkanımızla birlikte gittik. Bu makineye ihtiyacımız olduğunu söyledik. Talep ettik ve talebimiz gerçekleşti. Çok teşekkür ederiz. Bu ürün, bu bölgenin insanlarına gerçekten büyük katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

2020 yılından beri lavanta üretimi yapan Hasan Mavi de distilasyon makinesi gelmeden önce bir üretici olarak yaşadığı zorlukları anlatarak, "Daha önceki yıllarda biz lavantaları Silifke Çaltıbozkır'a götürüyorduk ve çok zahmetli oluyordu. Bir gün önceden biçiyorduk, bir gün götürüyorduk, bir gün orada kalıyorduk. 4 günümüzü alıyordu. Şu anda aynı günde hem biçip, hem yağımızı çıkartabiliyoruz. O avantajı çok büyük. Zahmet yok, sıkıntı yok. Gayet iyi. Bize nakliye kolaylığı, zaman kolaylığı sağladı" dedi. - MERSİN