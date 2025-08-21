Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi İçin Toplantı Düzenlendi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın da katılımıyla "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen Geçici Koruyucu Aile Modeli Paydaş Toplantısı düzenlendi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde 2023 yılında başlatılan ve 36 ay sürecek olan "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen Geçici Koruyucu Aile Modeli Paydaş Toplantısı, Vali Vahdettin Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Vali Yardımcısı Erhan Günay, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü V. Güngör Bozlak ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Vali Vahdettin Özkan, aile kurumunun güçlendirilmesinin bireysel, vicdani ve kamusal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Vali Özkan, çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetiştirilmesinin toplumun ortak görevi olduğunu belirterek; "Aile sisteminin güçlendirilmesi, bireylerin gelişimini destekleyen en kıymetli çabalardan biridir. Bu sadece bireysel değil, aynı zamanda kamusal bir sorumluluktur. Toplum olarak atacağımız her adım, çocuklarımızın daha huzurlu ve sağlıklı şartlarda yaşamasına katkı sağlamalıdır." dedi.

Vali Özkan, koruyucu aile sisteminin sadece mevzuatın değil, öncelikle kadim kültürümüzün de bir parçası olduğunu belirterek, geleneğimizde korunmaya muhtaç bireylerin mahalleli ya da akrabalar tarafından her zaman desteklendiğini hatırlattı.

Bu alanda yapılacak çalışmaların en bilimsel yöntemlerle, veriye dayalı biçimde yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Özkan, "Kültürel yapıyı dikkate alarak çözümler üretmeliyiz. Koruyucu ailelik, medeniyetimizin bize miras bıraktığı bir sorumluluktur" diye konuştu.

Manisa'da 150'nin üzerinde koruyucu ailenin bulunduğunu belirten Vali Özkan, bu sayının artırılabileceğine dikkat çekerek, talepte bulunan ailelerin doğru şekilde tespit edilip yönlendirilmesi ve çocukların en uygun ailelerle titizlikle eşleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye ve çocuklar için daha iyi bir gelecek inşa etme yolunda önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Vali Özkan, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Toplantıda aile odaklı hizmet modelleri, geçici koruyucu aile modeli detaylı olarak tanıtıldı. Yeni model kapsamında kurumların görev ve sorumlulukları ele alınarak geçici koruyucu ailelerin, kalıcı yerleştirme yapılıncaya kadar çocukların güvenliğini sağladığı ifade edildi.

Proje kapsamında; çocuk koruma sisteminin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, kırılgan durumdaki çocukların kaliteli koruma ve geçici koruyucu aile hizmetlerine erişiminin sağlanması ile yerel ve merkezi düzeyde kurumlar arası koordinasyonun artırılması hedeflenmektedir.

Manisa'nın da içinde yer aldığı 30 pilot ilde uygulanacak geçici koruyucu aile sistemiyle birlikte Türkiye genelinde çocuk koruma sisteminin kurumsal kapasitesini artırılması amaçlanıyor. - MANİSA