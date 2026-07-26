Haberler

Koruma altındaki çocuklara doğa ve eğlence dolu gün

Koruma altındaki çocuklara doğa ve eğlence dolu gün
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı koruma ve bakım altındaki çocuklar doğa ve eğlence dolu bir gün geçirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı koruma ve bakım altındaki çocuklar doğa ve eğlence dolu bir gün geçirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruma ve bakım altındaki çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için Kocaeli'de yer alan Ormanya Doğal Yaşam Parkı ile lunaparka gezi programı düzenlendi. Program kapsamında çocuklar, Türkiye'nin en büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Ormanya'da doğayla iç içe vakit geçirirken farklı bitki ve hayvan türlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Eğitici ve sosyal yönüyle öne çıkan gezide çocuklar, doğal yaşamı keşfederek keyifli anlar yaşadı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, çocukların gelişiminde sosyal faaliyetlerin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek etkinliklere büyük önem veriyoruz. Doğayla iç içe keyifli vakit geçiren çocuklarımız, Ormanya'nın doğal güzelliklerini keşfederken farklı canlı türlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Günün devamında lunaparkta eğlenceli anlar yaşayan çocuklarımız, unutulmaz bir gün geçirerek yaz tatillerine güzel anılar ekledi. Çocuklarımızın mutlu bireyler olarak yetişmeleri için her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
NATO görevi Türkiye'ye emanet! Türk F-16'lar alarm durumuna geçecek

Kritik görev NATO'dan geldi! Türk F-16'lar alarm durumuna geçiyor
Filenin Sultanları tarih yazmak için sahada

Filenin Sultanları tarih yazmak için sahada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edirne'de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü

Edirne’de skandal iddia: Yüzlercesi öldü
Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda

Telefon almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutun! Kötü haber geldi
Gürsel Tekin'den 'figüran üye' iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah

Gürsel Tekin'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah
Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı

Nefes kesen operasyon: Mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

Gülben Ergen de modaya uydu! "Neden?" sorusuna bu yanıtı verdi
Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni

Bir ilde denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay