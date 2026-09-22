Konya Sürücü Kursları Derneği, serbest güzergah uygulamasını destekliyor

Konya Sürücü Kursları Derneği Başkanı Selman Ceylan, serbest güzergah uygulamasının doğru planlanması halinde ezbere dayalı sürücülük anlayışının önüne geçilebileceğini ifade ederek "Amacımız daha kolay ehliyet vermek değil, gerçekten araç kullanmayı bilen, trafik kurallarına hakim ve güvenli sürücüler yetiştirmek" dedi.

Ehliyet sınavlarında belirli bir güzergahın ezberlenmesine dayalı uygulamanın yerine, adayların farklı trafik şartlarında araç kullanma becerilerinin daha kapsamlı ölçülmesini sağlayacak serbest güzergah uygulamasının hayata geçirilmesi halinde adayların sadece sınav güzergahını değil, gerçek trafikte karşılaşabilecekleri farklı durumları yönetebilme becerilerinin daha fazla öne çıkması bekleniyor.

"Adayın sadece belirli bir güzergahı ezberleyerek değil, gerçekten araç kullanma becerisini kazanarak sınavı tamamlamasını istiyoruz"

Konya Sürücü Kursları Derneği Başkanı Selman Ceylan, adayın farklı trafik şartlarında araç kullanabilmesinin, trafik algısının, şerit değiştirme becerisinin, park etmesinin ve gerçek hayatta karşılaşabileceği durumlara verdiği tepkilerin daha doğru ölçülmesinin önemli olduğunu söyledi. Ceylan, "Biz Konya sürücü kursları olarak adayın sadece belirli bir güzergahı ezberleyerek değil, gerçekten araç kullanma becerisini kazanarak sınavı tamamlamasını istiyoruz. Bunu desteklemekteyiz. Serbest güzergah uygulaması adayın farklı trafik şartlarında araç kullanma becerisini, trafik algısını, şerit değiştirmesini, park etmesini ve gerçek hayatta karşılaşabileceği durumlara verdiği tepkileri daha doğru ölçebilecek şekilde uygulanırsa, bunun sürücü eğitimi ve trafik güvenliği açısından olumlu bir gelişme olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

"Standartlar açık ve anlaşılır olmalı"

Yeni sistemin uygulanmasında bazı noktaların dikkatle ele alınması gerektiğini belirten Ceylan, güzergahların gereğinden fazla genişletilmesinin, sınav standartlarının illere veya ilçelere göre farklılaştırılmasının ve adayların yeterli eğitim almadan yeni sistemde sınava getirilmesinin mağduriyet oluşturabileceğine de dikkat çekti. Ceylan, "Burada mesele sadece sınavın süresinin veya güzergahın değişmesi değildir. Asıl önemli olan, adayın neye göre değerlendirileceğinin açık, şeffaf ve her yerde aynı standartlarla uygulanabilir olmasıdır. Eğitim süreci, sınav kriterleri, güzergahlar ve uygulama esasları daha öncesinden açık, net ve anlaşılır şekilde belirlenmelidir" diye konuştu.

Ezber yerine gerçek trafik deneyimi

Serbest güzergah uygulamasının doğru planlanması halinde ezbere dayalı sürücülük anlayışının önüne geçilebileceğini ifade eden Ceylan, "Serbest güzergah doğru planlanır ve doğru uygulanırsa ezbere dayalı sürücülük anlayışının önüne geçilerek daha nitelikli sürücüler yetiştirilmesine katkı sağlayacağına inanmaktayız. Ancak sistemin daha sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için sürücü kurslarının, usta öğreticilerinin, sınav komisyonlarının ve en önemlisi adayların bu değişime hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Hem sektörümüzün hem de vatandaşlarımızın haklarını gözeterek bu sürecin takipçisi olacağız. Amacımız daha kolay ehliyet vermek değil, gerçekten araç kullanmayı bilen, trafik kurallarına hakim ve güvenli sürücüler yetiştirmektir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı