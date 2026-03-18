Konya'da Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde şehitler anıldı

Konya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde şehitler törenle anıldı.

Konya Şehitliği'ndeki tören, Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali İbrahim Akın Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Akın, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Çanakkale'den, Milli Mücadeleye Kurtuluş Savaşı'ndan, sınır ötesi harekatlara ve 15 Temmuz'a kadar vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından protokol üyeleri, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
