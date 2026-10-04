Konya Bozkır'da Fransız gezginin bisiklet lastiği patladı, mahalle sakinleri yardım etti

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Türkiye'yi bisikletiyle keşfetmek için yola çıkan Fransız gezgin Thomas, Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nden geçtiği sırada bisikletinin lastiği patladı. Mahalle sakinlerinin, bir yandan tamiratla uğraşırken diğer yandan yabancı misafirleriyle sohbet etmeye çalışması gülümseten görüntüler ortaya çıkardı.

Dereköy'den geçen Fransız gezgin Thomas'ın bisikletinin lastiği patladı. Yardım istemek için mahalle meydanına gelen Thomas'ın yardımına mahalle sakinleri yetişti. Lastiğin tamiri için seferber olan mahalle sakinleri, bir yandan tamiratla uğraşırken diğer yandan yabancı misafirleriyle sohbet etmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinden bir dönem Almanya'da kaldığı öğrenilen Musa Elibol'un Thomas'ı Alman zannederek Almanca konuşmaya çalışması ise renkli görüntüler ortaya çıkardı. Ortaya samimi ve tebessüm ettiren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bisikletin tamiri tamamlanırken, mahalle sakinleri yorulan gezgine tost ve çay ikram etti.

Gürcistan istikametine doğru pedal çevirdiği öğrenilen Thomas'ın geceyi de yörede geçirmek istemesi üzerine yaban domuzu ve ayı gibi yabani hayvanlara karşı tedbir alan mahalle sakinleri, Fransız gezginin güvenli bir yerde konaklamasını sağladı. Fransız gezgin, mahalledeki çocuk parkının bulunduğu alana çadırını kurarak geceyi burada geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı