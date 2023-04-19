Konak Belediye Başkanı Abdül Batur:  "14 Mayıs Bayramımız Olacak"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 14 Mayıs’ın bayram olarak kutlanacak bir tarih olacağına dikkat çekerek, “Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasında kutlayacağımız en güzel bayramımız, 14 Mayıs akşamı kutlayacağımız bayram olacak” diye konuştu. İktidar belediyesi olmayan belediyelerin her türlü çalışmada sıkıntılarla karşılaştığına işaret eden Batur, “Biz de artık iktidarın belediye başkanı olmak istiyoruz. Şimdi güzel işler yapıyoruz ama çok daha güzel işler yapabiliriz” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 14 Mayıs'ın bayram olarak kutlanacak bir tarih olacağına dikkat çekerek, "Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasında kutlayacağımız en güzel bayramımız, 14 Mayıs akşamı kutlayacağımız bayram olacak" diye konuştu. İktidar belediyesi olmayan belediyelerin her türlü çalışmada sıkıntılarla karşılaştığına işaret eden Batur, "Biz de artık iktidarın belediye başkanı olmak istiyoruz. Şimdi güzel işler yapıyoruz ama çok daha güzel işler yapabiliriz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ramazan Bayramı öncesinde çalışanlarıyla bayramlaşma programına başladı. Kültürpark Fuar Alanı içinde bulunan Fuar Evlendirme Dairesi'nde Konak Belediyesi personeliyle bir araya gelen Batur, tüm çalışanların tek tek bayramlarını kutlayarak, iyi bayramlar dileğinde bulundu. Bayramlaşmaya, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Disk Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ömer Eşki ile Konak Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.

Çalışanlarına aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve iyi bayramlar dileğinde bulunan Batur, konuşmada seçim sürecine de dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreç önemli. 21 yıllık bir yönetim tarzıyla bu ülke devamlı geriye götürüldü. Son beş yılda da tek adam rejimiyle ülkenin geldiği noktayı görüyoruz. Mutfaklarda yangın var. Soğan pazarda 30 lira. Bazı yönetenler bunu hafife alıyor ama onların tuzu kuru. Saraylarda nasıl yaşadıklarını herkes biliyor. Felaketlerde bile tek adamdan talimat bekleyen ve her şeyin bir kişi tarafından yönetildiği bir ülke noktasına geldik. Bu sistemin yürümediğini gördük ve gerçekten de fikirlerin, özgürlüklerin, hakkın, hukukun, liyakatin ortadan kalktığı bir süreç yaşıyoruz. Şimdi önümüzde çok önemli bir fırsat var. Felsefesi, siyasi düşüncesi birbirine benzemeyen 6 parti bir araya gelerek dayanışma, bir arada olma ruhunu ortaya koydu ve bunu seçimlere taşıma becerisini gösterdi. İnsanlar artık bu işin değişmesi gerektiği noktasında kararlı."

"YA KARANLIĞA YA AYDINLIĞA"

Herkesin elini vicdanına koyması gerektiğini dile getiren Batur, şöyle devam etti:

"Ya karanlığa gideceğiz ya aydınlığa döneceğiz. Cumhuriyetimizi kuranlar büyük emek sarf etti ve yüzyıllık bir süreç yaşadık. İkinci yüzyılımızda ülkemizin aydınlık ve demokrat yapısıyla, hukuk düzeniyle, özgürlükleriyle, barışla bambaşka bir ülke olmasını istiyoruz ve bu konuda hepimiz kararımızı verdik; bunu görüyorum. Başka çaremiz yok. Çocuklarımızın geleceği için doğru kararları vermek mecburiyetindeyiz."

İktidar belediyesi olmayan belediyelerin hür türlü çalışmalarında sıkıntıyla karşılaştıklarının altını çizen Batur, "Biz de artık iktidarın belediye başkanı olmak istiyoruz. Senelerdir cebelleşiyoruz; her türlü çalışmamızda muhakkak önümüzde bir sıkıntı oluyor. Bir imza için kaç sene bekliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir sürü projesi Ankara'da bekliyor. Evet, biz şimdi güzel işler yapıyoruz ama çok daha güzel işler yapabiliriz. Emeklerimizin, alın terimizin değerlendirilmesi noktasında çok daha güzel şeyler yapabiliriz. Elimize fırsat geçtikçe neler yaptığımızı görüyorsunuz zaten. Ama artık bir şeyler değişmeli. Bambaşka bir Türkiye olacağına ben inanıyorum. 2019'da güzel bir bahar yaşamıştık. Bu sene de özellikle 14 Mayıs'ta da çok güzel bir bahar yaşayacağımıza inanıyorum. Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasında kutlayacağımız en güzel bayramımız da 14 Mayıs akşamı kutlayacağımız bayram olacak" dedi.

Belediye başkanının ancak ekibiyle bir yere gelebileceğini vurgulayan Batur, Konak Belediyesi personeline ve meclis üyelerine teşekkür ederek, "Konak Belediyesi'ni Konak'a yakışan, örnek bir belediye haline getirdiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Konak Belediyesi'ni en iyi noktaya getirmeye çalışıyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Konak, İzmir'de her türlü hizmeti hak eden bir ilçe" diyerek sözlerini sonlandırdı.

BÖRÜHAN: "GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"

Konak Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cenap Börühan da bayramlaşmada Konak Belediyesi meclis üyeleri adına bir konuşma yaptı. Börühan, seçimin ülke yararına sonuçlanacağına inancının tam olduğunu belirterek, "15 Mayıs sabahı da bu ülke için gerçek bir bayramın başlangıcı olacak. Temenni ediyorum ki, ülkede demokrasi adına, çağdaşlık adına çok güçlü bir başlangıca gelmiş olacağız. İyi, güzel günleri hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

ARAS: "1 MAYIS, 14 MAYIS'IN PROVASI OLACAK"

Disk Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras ise "Biz işçi sınıfının en önemli bayramı 1 Mayıs'tır. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı da yaşayacağız. 14 Mayıs'tan önce 1 Mayıs'ta, 14 Mayıs'ın provasını yapacağız. Umudumuz var, inancımız tam. Artık yeter diyoruz, artık özgür olmak istiyoruz, barış, kardeşlik, ifade özgürlüğü istiyoruz" dedi.

EŞKİ: "UMUDA YAKLAŞTIK"

Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ömer Eşki de "İçimizde büyüttüğümüz bir umut var, o umuda çok yaklaştığımız bir dönemdeyiz. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu çalkantılı dönemin tez zamanda sona ermesi için hepimizin üzerine düşen bir görev var. Hep birlikte bu mücadeleye katılmamız gerekiyor" diye konuştu.