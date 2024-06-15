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Komandolar zeybek performansıyla göz doldurdu

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Bayburt'ta Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nca zeybek oyunu sergilendi. Komandoların birbirleriyle uyumlu bir şekilde sergilediği performans, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Bayburt'ta Jandarma Genel Komutanlığının 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında program düzenlendi. Programda Bayburt İl Jandarma Komutanlığı komandolarının sergilediği zeybek oyunu göz doldurdu, izleyenlerden büyük alkış topladı.

Komandolar zeybek performansıyla göz doldurdu

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajı okundu. Daha sonra Teğmen Onur Öksüz tarafından Jandarma Komutanlığı'nın tarihçesi hakkında bilgiler verildi. Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nca zeybek oyunu sergilendi.

Komandolar zeybek performansıyla göz doldurdu

İZLEYENLERDEN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

İzleyenlerden büyük beğeni toplayan zeybek oyunu, havadan görüntülendi. Komandoların birbirleriyle uyumlu bir şekilde sergilediği performans, ilgiyle izlendi. Alandan alkışlarla ayrılan komandoların gösterisinin ardından mayın arama köpeği Özne, hünerlerini sergiledi. Verilen komutlara harfiye uyan Özne'nin gösterisi il protokol üyeleri başta olmak üzere, çocuklar tarafından çokça beğenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Komando Bayburt Yerel Haberler

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Yorumlar (2)

AYHAN BAYRAK:

Yakışır abilerime hey maşallah

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1
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Oğuzhan Y:

Ayağınıza taş değmesin aslan parçaları.

1
1
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