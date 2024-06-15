Komandolar zeybek performansıyla göz doldurdu

Bayburt'ta Jandarma Genel Komutanlığının 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında program düzenlendi. Programda Bayburt İl Jandarma Komutanlığı komandolarının sergilediği zeybek oyunu göz doldurdu, izleyenlerden büyük alkış topladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajı okundu. Daha sonra Teğmen Onur Öksüz tarafından Jandarma Komutanlığı'nın tarihçesi hakkında bilgiler verildi. Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nca zeybek oyunu sergilendi.

İZLEYENLERDEN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

İzleyenlerden büyük beğeni toplayan zeybek oyunu, havadan görüntülendi. Komandoların birbirleriyle uyumlu bir şekilde sergilediği performans, ilgiyle izlendi. Alandan alkışlarla ayrılan komandoların gösterisinin ardından mayın arama köpeği Özne, hünerlerini sergiledi. Verilen komutlara harfiye uyan Özne'nin gösterisi il protokol üyeleri başta olmak üzere, çocuklar tarafından çokça beğenildi.