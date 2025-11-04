Köln'de İş Dünyası Buluşması ve Yatırım Forumu Gerçekleştirildi

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) tarafından düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması ve Yatırım Forumu', Köln'de geniş katılımla gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahit Cıngı, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Essen Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Nurullah Ayvaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Hasan Işık, Eğitim Ataşesi Sabri Yolcu ve Avrupa'nın dört bir yanından gelen Kayserili iş insanları ile sivil toplum temsilcileri katıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü AKİB Genel Sekreteri Halil İbrahim Korkmaz üstlenirken, program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahit Cıngı, konuşmasında Avrupa'daki Türk toplumunun gelişimi, ekonomik gücü ve Kayserili iş insanlarının öncü rolü üzerinde durdu. Cıngı; "60 yılı aşkın bir süredir Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız artık üçüncü kuşağa ulaşmış, köklü ve güçlü bir topluluk haline gelmiştir. Bugün Avrupa'da Türk toplumu sadece iş gücü değil, bilgi, sermaye ve kültür üretmektedir" dedi. Dr. Cıngı; son 20 yılda Türkiye'nin diaspora politikalarında yaşanan dönüşüme değinerek, "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla konsolosluk ağlarımız güçlendi, ataşeliklerimiz aktif hale geldi. AKİB gibi kurumlar da bu yeni dönemin en güçlü sivil ayağıdır" ifadelerini kullandı. Cıngı, konuşmasının sonunda Avrupa'daki iş insanlarına çağrıda bulunarak; "Burada kazandığınız tecrübeyi, Alman disiplini ve üretim kültürünü Türkiye'ye taşıyın. Biz sizlerden sadece yatırım değil, bilgi ve teknoloji transferi de bekliyoruz. Türkiye'nin kalkınmasında sizlerin katkısı artık bir tercih değil, bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı. Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al; konuşmasında Kayserili girişimcilerin Avrupa ekonomisindeki etkinliğine dikkat çekti. Al; "Kayseri, Anadolu'nun kalbinde ticaretin, el emeğinin ve çalışkanlığın simgesidir. Bugün bu ruh, Avrupa'nın dört bir yanında sizlerin emeği, cesareti ve vizyonuyla yaşamaktadır" dedi. Başkonsolos Al; Türk girişimcilerin Avrupa'da artık yalnızca iş kuran değil, ekonomik ve sosyal köprüler kuran bir konuma geldiğini belirterek, "Türk iş dünyası bir göçmenlik hikayesi değil; bir başarı ve uyum hikayesidir" ifadelerini kullandı.

AKİB Başkanı Ali Hızar: "Gurbete ezilmeye değil, iz bırakmaya geldik"

AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar; konuşmasında hem duygusal hem vizyoner mesajlar verdi. Hızar; "Babalarımız, dedelerimiz ceplerinde servet değil, onur ve emek getirdiler. Gurbete ezilmeye değil, iz bırakmaya geldiler" diyerek salondan büyük alkış aldı. Hızar; AKİB'in sadece bir dernek değil, bir dava ve gönül hareketi olduğunu vurguladı. Başkan Hızar; "Avrupa'daki 400 bin Kayserilinin sesi olarak başladık, ama hedefimiz 7,2 milyon Avrupalı Türk'ün sesi olmaktır" dedi. Toplantı kapsamında bir araya gelen iş insanlarına, Türkiye'den gelen uzmanlar tarafından Kayseri'de yapılacak yatırımlar, devletin sunduğu hibe, destek, teşvik ve vergi muafiyetleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Katılımcıların soruları tek tek yanıtlandı, yatırım süreçleri ve iş birliği imkanları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Etkinlik; Avrupa'daki Kayserili iş insanlarının yatırım, dayanışma ve ortak gelecek vizyonunu güçlendiren tarihi bir buluşma olarak değerlendirildi. - KAYSERİ