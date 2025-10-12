Anadolu Üniversitesi Almanya'da Mezuniyet Töreni Düzenledi

Anadolu Üniversitesi'nin Almanya'nın Köln şehrinde düzenlediği mezuniyet töreninde Batı Avrupa Programları öğrencileri diplomalarını aldı.

Anadolu Üniversitesi Almanya'nın Köln şehrinde mezuniyet töreni düzenledi. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile eşi Oya Adıgüzel ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar'ın katılımıyla gerçekleştirilen 2022-2023, 2023-2024, ve 2024-2025 Akademik Yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Batı Avrupa Programları Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni'ne Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, eğitim ateşeleri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, basın mensupları, mezunlar ve aileleri katılım gösterdi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Konferans Salonu'nda gerçekleştiren mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla kutlandı. Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrenciler mezun belgelerini Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, Başkonsolos Hüseyin Kantem Al, eğitim ateşeleri ve STK yöneticilerinin elinden aldılar.

"Dört yıldır Köln'de mezuniyet kutlayamıyorduk ama bugün salonu dolduran mezunlarımızı görünce çok mutlu olduk"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Bugün bu salona baktığımda azmin, başarının ve gururun tablosunu görüyorum. 1958 yılında Eskişehir'de kurulan Anadolu Üniversitesi, o tarihten bu yana Türk yükseköğretiminin en önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Bu kapsamda, 44 yıldır Açıköğretim Fakültesi aracılığıyla dünyanın her yerindeki insanlara yükseköğretime erişim imkanı sağlamanın çabası içindedir. Bu uzun yolculuğun 38 yılını sizlerle yani Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızla birlikte yürüdük. İnşallah bundan sonra da eşlerinizle çocuklarınızla bizlerle birlikte yol yürümeye devam edeceğinize olan inancımız tamdır. Anadolu Üniversitesi, mezunlarıyla her zaman birlikte olmaya devam eden bir üniversitedir. Dört yıldır Köln'de mezuniyet kutlayamıyorduk ama bugün, salonun tamamını dolduran mezunlarımızı görünce çok mutlu olduk. Tekrar hoş geldiniz. Sizleri gönülden kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

"Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Fakültesi, Türkiye'nin yükseköğretiminde önemli bir yerdedir"

Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, "Bugün burada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin düzenlediği mezuniyet töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Başkonsolosluk görevim dolayısıyla Almanya'daki vatandaşlarımızla eğitim bağlarını güçlendiren bu anlamlı törende konuşma yapmaktan da ayrıca memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Öncelikle mezunlarımızı yürekten kutluyorum. Kendi azminizin katkısıyla bu başarıya ulaştınız. Bugün elde ettiğiniz başarı aynı zamanda Almanya ile Türkiye arasında var olan kültürel ve toplumsal bağları da güçlendiren önemli bir adımdır. Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi, Türkiye'nin yükseköğretiminde önemli bir yerdedir. Bu sistem sayesinde milyonlarca insan zaman ve coğrafi sınırları aşarak hayallerine kavuşmuştur. Sevgili mezunlarımız, sizler de bu insanlardan birisiniz. Her birinizi emekleriniz ve başarınız için kutluyor, Anadolu Üniversitesi ailesine de teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Lisans eğitimi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyorum"

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans programından dereceyle mezun olan Hakan Yüksel mezuniyet konuşmasında, Anadolu Üniversitesinin sunduğu imkanlar sayesinde üniversite hayatına devam ettiğini belirtti. Yüksel, "Yüksek lisans eğitimi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyorum. Anadolu Üniversitesi sayesinde şu anda Türkçe öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bu büyük ailenin bir üyesi olmak bana hem kişisel hem de mesleki anlamda çok şey kattı. Başta Rektörüm Yusuf Adıgüzel olmak üzere bu ödülde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hayat boyu öğrenme ilkesiyle Anadolu Üniversitesi'ne sizler de gelin ve hayallerinizin peşinden koşun. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Bugün benimle mezuniyet heyecanı yaşayan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum"

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünden dereceyle mezun olan Rukiye Bilgili ise "Bize gurbet ellerde kendimizi eğitme, kendimizi geliştirme fırsatını sunan Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve özellikle Anadolu Üniversitesine teşekkürü bir borç bilirim. Bugün benimle mezuniyet heyecanı yaşayan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Biz kadınlar için bu yol sorumlulukların arasında umudu, inancı ve gayreti koruma yoluydu"

İmkansız sanılan şeylerin azimle atılan adımlarla başladığına dikkat çeken 2024-2025 Akademik Yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümünden dereceyle mezun olan Ayşe Sönmez, "Biz kadınlar için bu yol sorumlulukların arasında umudu, inancı ve gayreti koruma yoluydu. Açıköğretim bize, öğrenmenin ne yaşı ne zamanı ne de mazereti olduğunu gösterdi. Bugün burada aldığımız her bilgi bir emeğin, bir inancın ve bir duanın karşılığıdır. Bize rehberlik eden hocalarımız, dualarıyla yanımızda olan ailemize gönülden teşekkür ederim. Bu mezuniyet bir son değil, bilakis ilimle yeniden başlayan bir yolculuktur" dedi.

"Dilimiz bizi ailemize, kültürümüze ve köklerimize bağlayan en güçlü köprüdür"

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümünden dereceyle mezun olan Hasan Türcan yaptığı konuşmada, "Dilimiz bizi ailemize, kültürümüze ve köklerimize bağlayan en güçlü köprüdür. Nerede olursak olalım bu dili yaşatmak, geçmişe sahip çıkmak bizim en önemli görevimizdir. Çünkü Türkçe bir dil değil hepimiz için bir ruhtur" diye konuştu.

"Bu yolculuk ailemin maddi ve manevi desteğiyle birlikte başarıyla tamamlandı"

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümünden dereceyle mezun olan Fatma Şahin de üniversite eğitiminin uzun süredir içinde ukde kaldığını belirterek, "Bu yolculuk ailemin maddi ve manevi desteğiyle birlikte başarıyla tamamlandı. Özellikle eşime ve çocuklarıma bu süreçte gösterdikleri sabır, güven ve inanç için teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Hayallerinize ulaşmanız için kapılarını açan ve bu yolculuğa ev sahipliği yapan Anadolu Üniversitesine şükranları sunuyorum. Sayelerinde bugün mezun olmanın sevincini ve gururunu yaşıyorum. Azim ve sabır hayalleri gerçeğe dönüştüren yol arkadaşıdır" ifadelerini kullandı.

"Bugün burada oluşumuz sabrımızın, azmimizin ve inancımızın bir simgesidir"

Mezuniyet töreninde sadece bir mezun olarak değil bir anne olarak da konuştuğunun altını çizen 2022-2023 Akademik Yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümünden dereceyle mezun olan Kuyuldar Yılmaz, "Hayatın içinde bazen kendimizi unuttuğumuz anlar olur. Tüm engellere rağmen bir gün ne olursa olsun insan hayallerinin peşinden gidebilmeli diyerek yeniden eğitim hayatıma, eğitim yolculuğuma adım atmış bulundum. Son 10 yılda ortaokuldan liseye, ardından önce Sosyoloji, Aile Danışmanlığı sonra İlahiyat ve son olarak da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İLİTAM programını tamamlayarak uzun bir eğitim yolculuğunu noktalamış oldum. Bu süreçte zor anlar, ağır sorumluluklar ve yorgunluklar oldu. Her defasında rabbimin izniyle hayallerim ve özellikle çocuklarım bana güç verdi. Çünkü onlara örnek olabilmek benim en büyük motivasyonum" şeklinde konuştu.

Mezuniyet töreninde oluşlarının sabrın, azmin ve inancın bir simgesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bizlere Almanya'da yaşarken eğitim hayatımızı sürdürebilme fırsatı sunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine içten şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada oluşumuz sadece bizim başarımız değildir. Bize inanan çocuklarımızın, her daim yanımızda olan ailelerimizin ve siz değerli hocalarımızın başarısıdır. Bugün bu mutluluğu yaşarken özellikle dünyanın birçok yerinde özellikle Gazze'de eğitim hakkından mahrum kalan, yıkıntılar arasında hala öğrenme umudunu kaybetmeyen tüm çocukları da sevgiyle anıyorum. Diliyorum ki bir gün onlar da barış ve huzur içerisinde özgürce okuyabilsinler" dedi.

"Anadolu Üniversitesine şükranlarımı sunuyorum"

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümünden dereceyle mezun olan Sabiha Çiçekli konuşmasında bulunduğu noktadan onur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Açıköğretim Fakültesi vesilesiyle bizlere eğitimimizi ilerletme ve tamamlama fırsatı sunan, her geçen gün eğitim imkanımızı güçlendiren devletimize ve Anadolu Üniversitesine şükranlarımı sunuyorum. Özellikle beni bu yolda her daim destekleyen kıymetli eşime, çocuklarıma, aileme ve dostlarıma çok teşekkür ediyorum. İlim öğrenmek en önemli faziletlerdendir, faydasız ilimden rabbimize sığınıyoruz, faydalı ilimle var olmayı diliyoruz" diye konuştu.

Tören, tüm mezunların keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi. - KÖLN