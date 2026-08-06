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CHP Kırklareli'nden silindi, Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli de istifa etti

CHP Kırklareli'nden silindi, Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli de istifa etti
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Kırklareli'nde YENİ Parti'nin kuruluşu ve genel merkez düzeyindeki gelişmelerin ardından başlayan istifa sürecine bir yenisi daha eklendi. Kentte CHP'li son belediye başkanı olan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

  • Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Kırklareli İl Örgütüne yapılan atamaları gerekçe göstererek CHP üyeliğinden istifa etti.
  • Gerenli'nin istifasıyla CHP, Kırklareli genelindeki tüm belediye başkanlıklarını kaybetti; kentte partili hiçbir belediye başkanı kalmadı.
  • Gerenli, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kırklareli İl Örgütüne yapılan atamaları gerekçe göstererek CHP üyeliğini sonlandırdı.

CHP'de Özgür Özel liderliğindeki yeni yapılanma ve YENİ Parti sürecinin ardından Kırklareli genelinde başlayan istifa dalgasına son halka eklendi. Daha önce kentteki 9 belediye başkanının partiden ayrılmasının ardından, CHP çatısı altında kalan tek isim olan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli de istifa kararını duyurdu.

"İLKELERİMLE VE SİYASİ AHLAKIMLA BAĞDAŞMIYOR"

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımlayan Gerenli, partideki yönetim anlayışına tepki gösterdi. Kararının gerekçelerini kamuoyuyla paylaşan Lüleburgaz Belediye Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Mutlak butlan süreciyle başlayan ve son olarak Kırklareli İl Örgütüne yapılan atamalar ile devam eden bu gelişmeler; ilkelerim, değer yargılarım ve siyasi ahlak anlayışımla bağdaşmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum. Lüleburgaz halkına ilk göreve geldiğimde söz verdiğim gibi; Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, sosyal demokrasinin evrensel değerlerine bağlı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim."

CHP'NİN KIRKLARELİ'NDE BELEDİYE BAŞKANI KALMADI 

Murat Gerenli'nin istifa kararıyla birlikte CHP, Kırklareli genelindeki tüm belediye başkanlıklarını kaybetmiş oldu. Kentte partili hiçbir belediye başkanı kalmazken, Gerenli'nin görevine bağımsız olarak devam edeceği öğrenildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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