Kök hücre bağışına dikkat çekmek için 5 bin kilometre pedal çevirdi Oğlunu beyin tümöründen kaybeden Kemal Yücel, kök hücre nakli ve organ bağışına dikkat çekmek için bisikleti ile 35 şehir gezerek 5 bin kilometre pedal çevirdi.

Kök hücre bağışına dikkat çekmek için 5 bin kilometre pedal çevirdi

ÇANAKKALE - Oğlunu beyin tümöründen kaybeden Kemal Yücel, kök hücre nakli ve organ bağışına dikkat çekmek için bisikleti ile 35 şehir gezerek 5 bin kilometre pedal çevirdi.

9 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu beyin tümöründen dolayı kaybeden Kemal Yücel (44), Kök hücre nakli ve organ bağışına dikkat çekmek için bisikletiyle 10 Ağustos tarihinde Adana'dan yola çıktı. Yola çıktığı günden bu yana başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere 35 şehri dolaşan Kemal Yücel toplamda ise 5 bin kilometre pedal çevirdi. 'Her pedal bir umut olsun' adını verdiği proje çerçevesinde Yücel, gittiği şehirlerde hastaneleri ziyaret ederek tedavi gören çocuklara hediyeler veriyor. Yücel, bisiklet turunu hayatını kaybeden oğlu Umut'un doğum günü olan 10 Ekim tarihinde oğlunun mezarı başında bitirecek.

Düzenlediği bisiklet turunun amacından bahseden Kemal Yücel, "Kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla 10 Ağustos tarihinde Adana'dan yola çıktım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini turladım. Karadeniz üzerinden İstanbul'a ve ardından da Çanakkale'ye ulaştım. Her pedal bir umut olsun adını verdiğim bisiklet turumda amacım insanlara kök hücre ve organ bağışının amacını anlatmak ve donör kazanımı elde etmek. Hastanelerde tedavi gören çocuklarımızı ziyaret ederek, onların yüzlerinde tebessüm oluşturabilmek için oyuncak hediye ediyorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir hastanede 500'üncü kemik iliği nakli gerçekleştirildi. Bu 500 rakam değil 500 ayrı hayat, 500 ayrı çocuk demektir. Amacım farkındalık oluşturarak nakil bekleyen çocuklarımızın hayatta kalabilmesi" şeklinde konuştu.

"Her pedal bir umut olsun' diyerek Türkiye yollarında umut yolculuğundayım"

Evlat acısını başka çocuklar için umut olmaya dönüştürdüğünü belirten Yücel, "Ben evlat acısı yaşadım, 9 yıl önce 6 yaşındaki evladımı beyin tümöründen dolayı kaybettim. Utku'nun organlarını bağışladık, başka çocuklara hayat verdi. Yaşadığım evlat acısını da başka çocuklar için umuda dönüştürmeye karar verdim. Bu sebeple yollardayım. Yaklaşık 45 günden bu yana her pedal bir umut olsun diyerek Türkiye yollarında umut yolculuğundayım" dedi.

"Turumu 10 Ekim günü, oğlumun doğum gününde mezarı başında noktalayacağım"

"Bugüne kadar 35 şehri gezdim, 5 bin kilometrelik yolu geride bıraktım" diyen Yücel, sözlerinin devamında ise, "Turumu 10 Ekim günü, oğlumun doğum gününde mezarı başında noktalayacağım. Oğlum yaşasaydı o gün onun doğum gününü kutlayıp ona hediye verecektim. Oğlum hayatta olmadığı ona hediye veremeyeceğim için üzgünüm ancak bu yıl oğlumun mezarına gittiğimde başka çocukların yaşama umudunu hediye edeceğim. Oğlum sen hayatta değilsin, sana hediye alamadım ama sana getireceğim hediye nakil bekleyen lösemi hastası çocukların yaşama umudu olacak" ifadelerine yer verdi.