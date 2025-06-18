Kocaeli Üniversitesi'nde Pasta Şenliği Coşkusu

Kocaeli Üniversitesi'nde Pasta Şenliği Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Pasta Şenliği'nde, öğrenciler ve Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası'ndaki minikler bir araya gelerek kendi pastalarını yaptılar. Etkinlik, sevgiyle üretmenin ve çocuklarla güçlü bağlar kurmanın önemini vurguladı.

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen "Pasta Şenliği" etkinliğinde, üniversite öğrencileri ile Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası'ndan gelen minikler bir araya geldi. Türkiye'de üniversite düzeyinde ilk kez gerçekleştirilen organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Gönül Elçileri Kulübü ve Anı Elinde Tutanlar Topluluğu'nun katkılarıyla, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yavuz Yılmaz koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte çocuklar, üniversite öğrencilerinin rehberliğinde usta şefler Mahmut Okutucu ve Ahmet Kalay ile birlikte kendi pastalarını yaptı. Mutfak kısa sürede neşe dolu bir atölyeye dönüştü. Tatlı rekabetin yaşandığı şenlikte 9 grup, birbirinden farklı pastalar hazırladı. Etkinlik sonunda tüm çocuklar gönüllerin kazananı ilan edildi.

"Çocuklarla güçlü bağlar kurmanın ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koymaktı"

Etkinliğin koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yavuz Yılmaz, "Bugün burada amaç sadece pasta yapmak değildi. Asıl hedef; sevgiyle üretmenin, birlikte zaman geçirmenin ve çocuklarla güçlü bağlar kurmanın ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koymaktı. 10 yıldır yürüttüğümüz bu şenliği daha da geliştirerek büyütmeyi hedefliyoruz. Bu tür etkinliklerin yaygınlaşması, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek önemli adımlardır" dedi.

Gün boyu süren şenlik renkli görüntülere sahne oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı! Askeri hedefler vuruluyor

Tahran'a yeni saldırı! İsrail'in iddiası doğruysa kıyamet kopacak
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump'tan endişelendiren yanıt

ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump'tan endişelendiren yanıt
Göztepe, Romulo için yapılan 15 milyon euroluk teklifi reddetti

Dünya devi çuvalla para verdi, Göztepe anında reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde herkes adını ezbere biliyor
Müsavat Dervişoğlu'nun asgari ücret için rakam önerdi: 29 bin 850 TL olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakama bakın: Bundan aşağısı olmaz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Türk turizmine ağır darbe! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Dünyaya rezil oluyoruz! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.