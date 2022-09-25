Kocaeli haber! İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Kandıra Tarım Festivali'ne Katıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kandıra'nın Akçaova köyünde yapılan 2. Geleneksel Kandıra Köyleri Tarım Festivali'ne katıldı. Üretimin önemine vurgu yapan Başkan Hürriyet, " Türkiye'yi üretim kurtaracak diyoruz" dedi.

Genç Kandıralılar Derneği ve Akçaova Kocadere Havzası Derneği tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Kandıra Köyleri Tarım Festivali, Kandıra'nın Akçaova köyünde yapıldı. Yerel lezzetlerin ve ürünlerin tanıtıldığı festivale, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Erinç, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Genç Kandıralılar Derneği Başkanı Nurullah Özer, Akçaova Kocadere Havzası Derneği Başkanı Mustafa Aldemir, Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı Mustafa Satılmış, İzmit Çevre Köyler Ar-Ge Platformu Başkanı İsmail Akdeniz, ziraat mühendisleri ve Kandıralı üreticiler katıldı.

"SİZLERLE BİRLİKTE OLMAK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Organik tarım ilkeleri, konvansiyonel tarımdan organik tarıma geçiş, ekolojik tarım ve havza bazlı üretim konularının ele alındığı festivalde konuşan Hürriyet, üretimin önemine değindi. Hürriyet, şunları söyledi:

"Tarım ve üretmenin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte olmak bizim için çok kıymetli. Her iki derneğe ve yönetimlerine böylesi önemli farkındalık yaratan çalışmalara imza attıkları için teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE'Yİ ÜRETİM KURTARACAK"

Tarım, üretmek, toprağın zenginliğini ortaya çıkartmak, üretirken de kentlere katma değer yaratmak çok ama çok kıymetli. Biz de İzmit Belediyesi olarak, tarımsal faaliyetleri yürütürken hep 'Türkiye'yi üretim kurtaracak' diyoruz. Üretmek, üretmek, üretmek. Tabii ki doğal, katma değeri yüksek ve ülkemize katkısı olan üretimi her koşulda her fırsatta desteklemek çok önemli.

"ÜRETİMİN DESTEKLENMEYE İHTİYACI VAR"

Biliyoruz ki şu anda üreticimiz zorluk çekiyor. Sıkıntı içerisinde. Girdi maliyetleri çok yüksek. Ürettiğini satarken zorlanıyor. Ürettiğine harcadığı parayı ne yazık ki satarken çıkartamıyor. Bin bir zorlukla daha fazla üretmeye çalışıyor. Üretimin giderek düştüğü dönemdeyiz. Bunun için yerelden genele, genelden yerele mutlaka akılcı, uygulanabilir ve büyük ölçekli vizyoner bir bakış açısıyla üretimin desteklenmeye ihtiyacı var."

"KOCAELİ, KÖYLERİ VE ÜRETİCİSİYLE ZENGİN BİR KENT"

Hürriyet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kocaeli, hep sanayinin başkenti olarak adlandırılır. Kocaeli'nin güçlü bir kırsalı, toprağı ve üreticisi var. O yüzden Kocaeli'ni sadece sanayi kimliği ile hafızanıza yerleştirmeyin. Kocaeli, köyleri ve üreticisiyle zengin bir kent. Ama yaşadığı zorluklara hep birlikte el vermek gerekiyor. Bu anlamda hem yerel hem de genel yönetimlere çok iş düşüyor. Genel ekonomik problemlerin bir an öncesi arkamızda kaldığı, üreticimizin daha güçlü olduğu, ekilmemiş toprağın kalmadığı ve çocuklarımıza güvenli tarım politikaları bırakacağımız kıymetli günler diliyorum."