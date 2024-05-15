Kocaeli'de Meslek Lisesi Gelecek Garantisi Projesi İle Ara Elaman Sorunu Çözülüyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde başlatılan "Meslek Lisesi Gelecek Garantisi" projesi hem öğrencileri erken yaşta meslek sahibi yapıyor hem de birçok sektörün kanayan yarası haline gelen ara elaman sorununu ortadan kaldırıyor.

Körfez Ticaret Odası ve Körfez Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2018'den beri sürdürülen "Meslek Lisesi Gelecek Garantisi" projesi kapsamında Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi. İşverenler ve öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte, staj ve iş başvuruları ile ilgili görüşmeler yapıldı.

"Tüm verileri tutuyoruz"

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, birçok sektörde nitelikli personel sıkıntısı yaşandığına dikkat çekti. İşletmelerin sermayeleri olduğu halde ara eleman sıkıntısı sebebiyle yeteri kadar büyüyemediklerini ifade eden Öztürk, "İşverenler ara eleman sorununu önceden çok hissetmiyordu. 3-5 yıl önce ara eleman fazla olduğu için işletmelerimiz kolaylıkla personel bulabiliyordu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi manada eleman sıkıntısı meydana geldi. Körfez Ticaret Odası olarak bakanlığımız ve TOBB bünyesinde; Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini seçtik. 2018 yılından beri okul yönetimi, oda çalışanları ve meslek komitelerimizle çok ciddi emek vermekteyiz. İşletmelerimizde staj yapan çocukların niteliğini takip ediyoruz. Staj yaptığı yerde işe devam edip etmediğine varıncaya tüm verileri tutuyoruz. Bu işi daha ileriye taşıyabilmek için işletmelerimizle öğrencilerimizle birleştirip daha iyi staj imkanları sağlamak için kariyer günü etkinliği düzenledik. Kariyer günü etkinliğinin iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum" dedi.

"Önümüzdeki yıl firma sayısını 120'ye çıkartacağız"

Meslek Lisesi Gelecek Garantisi projesinin gençlere erken yaşta iş imkanı sunduğunu kaydeden Başkan Öztürk, "Mezun olan her 95 öğrencinin 65'i direkt iş başı yapıyor. 20'si üniversite kariyerine devam ediyor, kalan kısım ise mesleği yapmayan insan grubundan oluşuyor. Okulumuza gelen öğrenci kalitesini artırmak ve öğrencilerin teorik eğitime de olan ilgilerini artırabilmek için 80 ayrı üye iş yerimizin destekleriyle 9, 10 ve 11'inci sınıflardaki 80 öğrencimize bu senelik aylık 500 TL burs verdik. Önümüzdeki yıl firma sayısını 120'ye çıkartıp, gelen öğrenci kalitesini artırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Toplumda meslek liselerine karşı ön yargı bulunuyor"

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Harun Künü, proje sayesinde öğrencilerin nitelikli işletmelerde iş başı yaptığını ifade ederek, "İş başı eğitimini tamamladıktan sonra mezun olan öğrencilerimiz işletmelerde istihdam ediliyor. Ticaret Odasından her yıl artan burs imkanımız da mevcut. Bu sene 80 öğrencimize burs veriyoruz. Önümüzdeki yıl burs alan öğrenci sayısını 120'ye çıkarmanın sözünü aldık. Ülkelerde yaşanan ekonomik krizlerin en büyük sebebi üretim eksikliğinden kaynaklanıyor. Meslek liseleri olarak işletmelerin gerekli duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek için canla başla çalışıyoruz. İşverenlerle öğrencilerimizi buluşturarak, öğrencilerimizin 12. sınıfta işletmelerini bulmalarını sağlıyoruz. Toplumda meslek liselerine karşı ön yargı bulunuyor. Tüm öğrenciler beyaz yakalı tabir ettiğimiz meslek gruplarını tercih ediyor. Aslında meslek liselerinden mezun olan öğrencilerimiz, üniversite okumalarına gerek kalmadan 18 yaşını doldurunca iş başı yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrencisi Hamza Salih Cesur ise "Elektrik-elektronik bakım ve onarım bölümünde okuyorum. Meslek lisesinin artılarını bildiğim için bu okula başlamıştım. Tahmin ettiğim gibi de oldu" dedi. - KOCAELİ