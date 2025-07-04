Kocaeli'de Erken Uyarı Sistemi Test Edildi

Kocaeli'de Erken Uyarı Sistemi Test Edildi
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Kocaeli'de, AFAD ve ASELSAN işbirliğiyle kurulan erken uyarı sisteminin test çalışmaları sırasında vatandaşlara anons yapıldı. Uygulamanın halkı bilinçlendirme açısından faydalı olduğu ifade edildi.

Kocaeli'de savaş, afet ve acil durumlarda halkı hızlıca bilgilendirmek amacıyla kurulan erken uyarı sistemlerinin test çalışmaları çerçevesinde ikaz ve anons yapıldı. Vatandaşlar, uygulamanın bilinçlendirme açısından faydalı olduğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve ASELSAN işbirliğinde yürütülen "İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi" kapsamında çalışmalar sona erdi. Projenin detayları, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, AFAD eğitmenleri ve ASELSAN yetkilileri tarafından basına anlatıldı.

AFAD Eğitmeni Hüseyin Çakırca, uyarı sisteminin dijital ortama dönüştürüldüğünü, bu sistem sayesinde vatandaşların anında bilgilendirilebileceğini söyledi. Canlı anons kabiliyeti, savaş uyarıları ve afet anonslarının bu sistemle yapılabileceğini belirten Çakırca, "115 desibele kadar ses çıkarabilen bu sistemimiz; şebeke gerilimi, akü beslemesi ve güneş enerjisine bağlı, yedekli ve enerji kesilmeyecek şekilde çalışması amacıyla planlanmıştır" dedi.

Sistemin merkezi ezan sistemiyle entegre olduğuna da dikkat çeken Çakırca, "Bu sistemin kırsala çok ulaşamadığını varsayarsak bu eksikliği de merkezi ezan sistemiyle kapatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Acil durumda ayakta kalması amacıyla yedekli bir mimariye sahiptir"

Bir ASELSAN yetkilisi ise "Jemus ağı, ASELSAN'ın geliştirdiği ve jandarmaya teslim ettiği telsiz sistemidir. Güvenli haberleşme ara yüzdür. Acil durumda ayakta kalması amacıyla yedekli bir mimariye sahiptir. Benzer şekilde AFAD'a tahsis ettiğimiz bu siren sistemleri de jemus sistemini kullanarak, afet ve acil durumda ayakta kalabilecek, çökmeden iletişim sağlanabilecek haberleşme ağıdır" şeklinde konuştu.

Kocaeli genelinde 7 ana afet riski olduğunu belirten İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, bunların başında deprem geldiğini ifade etti. Diğer riskleri ise endüstriyel kazalar, heyelan, sel, taşkın, orman yangını ve deniz kazaları olarak sıralayan Koçan, şehir genelinde bu risklere karşı tatbikat ve eğitim çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

"Siren sesinden biraz korktuk"

Proje kapsamında kentte saat 15.00'da test ikazı yapıldı. Sirenden önce, "Dikkat. İlimizde kurulan ikaz ve alarm sisteminin test yayınıdır. Lütfen panik yapmayınız" denildi. Ardından 60 saniye siren çalındı.

Bir vatandaş, "Siren sesinden biraz korktuk ancak haberimiz olduğu için fazla tepki vermedik. İnsanların bilinçlenmesi için bu uygulamanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Ülkece afet anında ne yapmamız gerektiği hakkında bilinçlenmemiz gerekiyor" dedi.

"Sesten korkmadık, zaten deprem ülkesiyiz"

Bir başka vatandaş ise "Sesten korkmadık, zaten deprem ülkesiyiz. Her an her şey olabilir. Toplanma alanını biliyoruz. Depremde ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, depreme dayanıklı evlerde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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