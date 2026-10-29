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Kocaeli’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler

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Kocaeli’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler Haber Videosunu İzle
Kocaeli’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler
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Kocaeli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, mehter takımı ve halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri ve tören geçişiyle kutlandı.

Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, mehter takımı ve halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri ve tören geçişiyle kutlandı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Kocaeli Valiliğince Şehit Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda katılımcılar, Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünü kutladı. Programda günün anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenlendi.

Kutlamalar öncesinde açıklamalarda bulunan Vali İlhami Aktaş, Cumhuriyet'in millet egemenliğine dayanan en önemli kazanımlardan biri olduğunu belirterek, Cumhuriye"in kuruluşunda ortaya konulan inanç ve kararlılığın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin bilim, sanat, teknoloji ve sanayi alanlarında daha ileriye taşınmasının önemine değinen Aktaş, ülkenin gelişmesi ve kalkınması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Geleceğin teminatı olan gençlerin çağın gerekliliklerine uygun, araştıran, üreten ve milli değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine dikkat çeken Aktaş, Cumhuriyet'in kazanımlarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak görev olduğunu dile getirdi.

Milletin birlik ve beraberliğinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Aktaş, konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinde emeği geçenleri ve vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Halk oyunları gösterileri sunuldu

Program kapsamında sahne alan mehter takımı, seslendirdiği eserlerle kutlamalara eşlik etti. Mehter takımının gösterisi, programın dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı. Geleneksel ezgilerin yankılandığı gösteride, katılımcılar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. Kutlama programında sahne alan halk oyunları ekipleri, yöresel oyunlarını sergiledi.

Geleneksel ezgiler eşliğinde gerçekleştirilen gösteriler, izleyicilerden ilgi gördü. Etkinlikler kapsamında öğrenciler tarafından Cumhuriyet ve bağımsızlık temalı şiirler de okundu. Şiirlerde vatan sevgisi, bağımsızlık ve Cumhuriyet'in taşıdığı değerler dile getirildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi. Başarı gösteren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program, tören geçişiyle son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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