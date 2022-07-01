Bu acının tarifi yok! Kızının nikâh günü hayatını kaybetti Bilecik'te 48 yaşındaki kadın, kızının nikah günü hayatını kaybetti. Genç annenin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Bilecik'te 48 yaşındaki anne kızının en mutlu gününde hayatını kaybetti. Geride gözü yaşlı eş ve öksüz bıraktı. NİKAH GÜNÜ ANNESİNİ KAYBETTİ Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe'nin eşi olan ve bir süre önce ameliyat olan Emine Akçe (48) dün hayatını kaybetti. Akçe'nin cenazesi dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Söğüt İlçe Mezarlığına defnedildi. Emine Akçe'nin hayatını kaybettiği gün kızı Mine'nin Söğüt Belediyesinde nikah töreni olacağı öğrenilirken, nikah cenaze nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Öte yandan cenazeye, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve sayıda seveni katıldı. İhlas Haber Ajansı / Yerel Bilecik Söğüt Yerel Haberler

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