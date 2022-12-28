Evden asla eksik edilmemesi gereken altın gibi 2 besin! Gribi ve virüsü bertaraf ediyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklar da arttı. Grip salgınının bir anda artışa geçmesiyle birlikte vatandaşların bitkisel ürünlere ilgisi de arttı. Bu bitkiler arasında en çok öne çıkanlar arasında ise zencefil ve zerdeçal. Renkleri nedeniyle "Altın" diye adlandırılan ürünlerin faydası saymakla bitmiyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların en çok tercih ettiği şifalı bitkilerin başında zencefil ve zerdeçal geliyor. Karın başkenti olarak bilinen Bitlis'te çetin kış şartlarında hasta olmak istemeyen vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor. Soğuk havanın kendini hissettirmesiyle birlikte artan gribal enfeksiyonlara karşı vatandaşlar genellikle şifalı bitkileri tercih ediyor.Şifayı bitkilerde arayan vatandaşların uğrak mekanı haline gelen aktarlarda ise en çok talep zencefil ve zerdeçal bitkisi oluyor.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Tatvan ilçesinde 5 yıldır şifalı bitki satışı yapan aktar Selami Bingöl, soğuk havalarda takviye edici gıdaların kullanılması gerektiğini söyledi. Bingöl, "Kışa girdiğimiz zaman insanların bağışıklık sisteminin düşmemesi için mevcut takviye edici gıdalar var. Arı sütü, bal, polen ve propolis gibi karışımlardan oluşan macunlar kullanılmalı. Özellikle mesir macunları bu kış döneminde daha çok talep görmeye başladı. Bunun yanında da bitki çayları özellikle ada çayı, papatya, zencefil, zerdeçal, tarçın, hibiskus ve narçiçeği gibi ürünler en çok talep gören ürünlerdir. Bunlar kullanıldığı zaman kışın kolay kolay bağışıklık sisteminde bir problem yaşanmaz ve düzenli kullanıldığı zaman bağışıklık sistemi güçlenir" dedi.