Haberler

Kış Aylarının Şifalı Karışımı: Zencefil ve Bal

Kış Aylarının Şifalı Karışımı: Zencefil ve Bal
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmanlı döneminden bu yana halk arasında kullanılan zencefil, kış aylarında boğaz enfeksiyonları gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarında doğal bir şifa kaynağı olarak tercih ediliyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Şerife Akkuş, evde pratik olarak yapılabilecek ballı zencefil şurubunun faydalarını ve hazırlanışını anlattı.

Osmanlı döneminde halk arasında mide ilaçları, kuvvet macunları ve pek çok karışımın içine dahil edilen zencefil, boğaz enfeskiyonlarının yoğun olduğu bugünlerde bal ile karışımı sonrası elde edilen şurupla üst solunum yolu rahatsızlıklarında destek olarak tercih ediliyor.

Kış aylarının vazgeçilmez doğal şifa kaynağı olan zencefil, birçok hastalığa karşı etkili destek sağlıyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği doğal ürünlerin başında gelen zencefil, balla karışımı sonrası oldukça sevilen bir şurup haline geliyor.

"5 yaş sonrası herkesin kullanabileceği çok güzel bir şurup"

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Şerife Akkuş, "Organik bal ile beraber taze zencefili evde pratik uygulayabileceğimiz şurup kıvamında yapabileceğimiz güzel bir tarif hazırlayacağız. Taze zencefili dilimleyip tane tane küçük dilimler haline getiriyoruz. Kavanozumuzun içerisine belli bir miktar bal koyup içerisine ekliyoruz. Özellikle boğaz enfeksiyonuna, boğaz ağrısına, geçmeyen öksürükte ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek adına evde 5 yaş sonrası herkesin kullanabileceği çok güzel bir şurup kıvamında ballı karışım. Bal ürünlerine veya zencefile alerjik reaksiyonu olan kişilerin kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Onun dışında günlük dozajı bellidir, sabah ve akşam bir tatlı kaşığı şeklinde evden çıkmadan veya okula gitmeden önce alabilirsiniz" dedi.

"Evde yapabileceğimiz pratik bir şurup haline geliyor"

Karışım sonrası 1 gece bekletilen şurubun 1 hafta boyunca tüketilebileceğini ifade eden Şerife Akkuş, "Özellikle kışın vazgeçilmezi, hepimizin gözdesi taze zencefil birçok derde deva. Zencefil, içerisindeki etken maddeyi bala bıraktığı zaman balın kıvamını da sıvılaştırıyor. Bundan kaynaklı da evde yapabileceğimiz pratik bir şurup haline geliyor. Çocukların sevebileceği balın zaten muhteşem bir tadı var. Bunun yanına ilave olarak çok az karabiber, zerdeçal veya badem, ceviz içi gibi bunları da girerek genel bağışıklık sistemini, savunma sistemini arttırmak için tatlandırabiliriz. Kavanozumuzun içerisine belli bir miktarda bal ekleyip içerisine doğramış olduğumuz taze zencefilleri ince ve küçük yapılar da bunları balımızın içerisine ekliyoruz. Küçük parça bir zencefil, bunun için ideal olur. Daha sonrasında güzelce karıştırıyoruz. Bir gece ağzı kapalı bir şekilde ters koyarak bekletiyoruz. Sabah uyandığımızda bir tatlı kaşığı içebiliriz. Zencefil etken maddesini içerisine bıraktığı için bu katı kıvam tamamen sıvı hale gelir. Bir oda sıcaklığında cam bir kavanozun içerisine yaklaşık bir hafta taze şekilde saklayabiliriz. Bittikçe taze taze hazırlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Karışım ile bazı meyvelerin de faydalı olabileceğine dikkat çenen Akkuş, "Özellikle taze kuşburnu organik çok iyi bir C vitaminidir. Bunun yanında limonla beraber bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmek adına özellikle de karışımın yanına da ekledim. Mandalina tam potasyum kaynağı ve enerji verici olarak kullanabiliriz. Muz harika bir lezzet, bir de kırmızı alıç ve sarı alıç olmak üzere iki çeşit var. Alıç da kalbe şifadır, çok iyi bir kalp dostudur. Yine metabolizma hızlandırmada ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirme de etkili ürünlerden birkaç tanesidir" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Süper Lig devinde oynamıştı! Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.