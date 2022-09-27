Kırşehir haberi! Kırşehir Belediyesi ve Disk Genel İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Kırşehir bölgesinden gelen habere göre Kırşehir Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı ve Toplu iş Sözleşmesi imzalandı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Hepinizin bildiği gibi İller Bankası’ndan sıfır para geliyordu. 3 yıllık sürede 462 milyon (mali yapılandırmayla 600 milyon) liralık bir borcu sıfırladık. Biz, çetelere, rantçılara akan parayı kesip her işimizi de şeffaf bir şekilde yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz” dedi.

Kırşehir Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı ve Toplu iş Sözleşmesi imzalandı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Hepinizin bildiği gibi İller Bankası'ndan sıfır para geliyordu. 3 yıllık sürede 462 milyon (mali yapılandırmayla 600 milyon) liralık bir borcu sıfırladık. Biz, çetelere, rantçılara akan parayı kesip her işimizi de şeffaf bir şekilde yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Kırşehir Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen törenle Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Törene Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, DİSK Genel Başkanı ve Dev Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, CHP İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti İl başkanı Müfit Göçen, DİSK Kırşehir Şube Başkanı Ramazan Benian ve Kırşehir Belediyesi çalışanları katıldı.

DİSK Kırşehir Şube Başkanı Ramazan Benian, imza töreni öncesi yaptığı açılış konuşmasında Sendika olarak işçilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. DİSK Genel Başkan Yardımcısı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da yaptığı konuşmasında ülke olarak zor bir süreç yaşandığına dikkat çekerek, üyelerinin memnun oldukları bir Toplu İş Sözleşmesine imza atacak olmalarından duydukları memnuniyetini dile getirdi. Çalışkan, "Emek dostu ve halkın yanında olan Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu'nu kutluyorum" dedi.

"İNSANCA YAŞAM İÇİN, EMEĞİMİZİN HAKKI İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE EDENLER HER ZAMAN KAZANIR"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise yaptığı konuşmasında "İnsanca yaşam için, emeğimizin hakkı için birlikte mücadele edenler her zaman kazanır. Büyük ozanımızın dediği gibi 'Bir ulusun Türkilerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür.' Türkiye işçi sınıfı da bu ülkenin yasalarını yapanlardan ve iktidardan daha güçlüdür. Bugün gerçekleştirecek olduğumuz Toplu İş Sözleşmesi örnek bir Toplu İş Sözleşmesi olmuştur. Tüm emeği geçenlere buradan teşekkür ediyorum" dedi.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Şirket Müdürü Osman Uçar da ülkenin içinde bulunduğu zor koşullar göz önüne alarak, hep birlikte istişare ederek ücreti maksimum seviyede tutmaya çalıştıklarını belirterek hayırlı olmasını diledi.

"KIRŞEHİR'E VE İŞÇİ KARDEŞLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Şirket Müdürü Nuri Araz da "Bizler, Belediye başkan yardımcıları; şirket müdürleri olarak elimizden ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Sözleşme, Kırşehir'e ve işçi kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi.

"EMEKÇİ ARKADAŞLARIMIZIN DA MUTLU OLMA VE RAHAT HAYAT SÜRMEK GİBİ BİR HAKLARI VARDIR"

Sözleşme öncesi söz alan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise yaptığı konuşmasında şunları ifade etti:

"1980 darbesinin üzerimizden silindir gibi geçmesinin üzerinden, yaşanan süreçlerin ardından halkımızdan aldığımız destekle şu an Kırşehir Belediyesi'ndeyiz ve konum olarak işveren tarafındayız. Bizler, dünyayı değiştirmeye adaysak yaptığımız işleri en iyi şekilde yapmalıyız. Göreve ilk geldiğimizde yıllardır asgari ücretle çalışan, yeri geldiğinde 24 saat eve gitmeyen işçi kardeşlerimiz vardı. Yol, kaldırım, park vb. yerler elbette halkımızın ihtiyacı ama şu da unutulmamalıdır ki emekçi arkadaşlarımızın da mutlu olma ve rahat hayat sürmek gibi bir hakları vardır.

Hepinizin bildiği gibi İller Bankası'ndan sıfır para geliyordu. 3 yıllık sürede 462 milyon (mali yapılandırmayla 600 milyon) liralık bir borcu sıfırladık. Biz, çetelere, rantçılara akan parayı kesip her işimizi de şeffaf bir şekilde yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. ve gelinen noktada çalışanlarımız lehine iş, bankalarla promosyon görüşmesi yapma aşamasına kadar geldi. Bütün birimlerimizin verimli hizmet ve iş üretmeleri doğrultusunda toplantıları hayata geçiriyoruz. Kamu malının akılcı ve tasarruflu kullanılmasıyla 3 yılda çok önemli bir mesafe kat etmiş durumdayız.

"HAK ARAMANIN SİYASİ GÖRÜŞÜ OLMAZ"

Ülkedeki gelir dağılımının düzelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Hak aramak, Dünyanın hiçbir yerinde suç değildir. Hak aramanın siyasi görüşü olmaz. Emekçilerin haklarını savunan sendikaya da sahip çıkmanız gerekir. Yönetim olarak baskı ile sendikalaştırma gidilirse yanlış sonuçlar doğurur. Biz, seçimden önce de söyledik. Eğer bir bedel ödenecekse bizler ödeyeceğiz.

Ne kadar verimli çalışırsak, oradan biriken kaynaklar da çalışanlarımıza geri dönecektir. Kırşehir Belediyesi ayağa kalktıysa bütün bir Türkiye Cumhuriyeti de ayağa kalkar. Sendikalarına sahip çıkan işçi sınıfı arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Toplumu, bireylerimizi iyi besleyemezsek, varılan noktada Emperyalist ülkelerin maşası olunur. Bizler çocuklarımızı bu ülke için yetiştiriyoruz. Demokrasinin, hukukun, hak aramanın olmadığı yerlerde güvenlik de olmaz. Bunu sağlamak için ne mutlu ki Mustafa Kemal Atatürk gibi Dünya devrimlerine örnek olmuş bir rehberimiz var; önderimiz var.

"GELECEK KUŞAKLARIMIZA İYİ BİR ÜLKE BIRAKACAĞIZ"

Ahi Evran'ın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Yunus Emre'nin torunlarıyız. Neşet Ertaş gibi bir ozanın değerlerine sahip çıkarak gelecek kuşaklarımıza iyi bir ülke bırakacağız. Toplu İş Sözleşmemiz başta emekçi kardeşlerimiz olmak üzere Belediyemize ve Sendikaya hayırlı uğurlu olsun."