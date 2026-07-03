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AFAD'dan özel bireylere afet eğitimi

AFAD'dan özel bireylere afet eğitimi
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Kırşehir'de AFAD tarafından düzenlenen eğitimde özel bireyler, deprem, sel ve yangın gibi afetlerde yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrendi. Beyazay Kırşehir Şubesi üyeleri, afet çantasındaki malzemeleri ilk kez inceledi ve yağmurluk ile şok battaniyesini deneyimledi.

Kırşehir'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) düzenlediği eğitimde özel bireyler, hayatlarında ilk kez afet eğitim çantasını inceleyerek, deprem, sel ve yangın gibi afetlerde yapılması gerekenler hakkında bilgi aldı.

Engelliler Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 21'inci yılı dolayısıyla gerçekleştirilen programda Beyazay Kırşehir Şubesi üyelerine deprem, sel ve yangın anında doğru davranış biçimleri ile temel arama kurtarma konularında bilgi verildi. Uygulamalı eğitimde yağmurluk ve şok battaniyesini deneyimleyen özel bireylerin heyecanı kameralara yansıdı. Eğitimde AFAD personeli tarafından afet ve acil durumlarda kullanılacak malzemeler tanıtıldı. Yağmurluğu giyen bir özel bireyin verdiği tepki AFAD personelini de şaşırttı. Etkinlikte özel bireyler, aileleriyle birlikte afet çantasındaki malzemeleri yakından inceleme ve ilk kez kullanma fırsatı buldu.

Eğitime katılan özel bireylerden Yunus Koyuncu, eğitimden memnun kaldığını belirterek, deprem ve yangın anında nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrendiğini söyledi. Emine Sağlam ise eğitimin verimli geçtiğini ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler edindiğini belirtti.

Beyazay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, "AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara destek vermekten memnuniyet duymaktayız. Özel bireyler bu tür eğitimlerle afetlere karşı daha bilinçli hale geliyor. Afet farkındalığının toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması gerekir" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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