Kırklareli yerel haberleri | Lüleburgaz'da Ayçiçekleri İlçe Halkı İçin Hasat Edildi

Kırklareli yerel yerel haberine göre Lüleburgaz Belediyesi’nin belediyeye ait ayçiçek tarlalarında gerçekleştirdiği hasatta konuşan Başkan Murat Gerenli, en az 15 bin litre ayçiçek yağının ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına gönderileceğini belirterek, “Üreten belediye olmaya, ürettiklerini halkla paylaşan, ihtiyaç sahiplerine ulaşan belediye olmaya devam edeceğiz” dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin belediyeye ait ayçiçek tarlalarında gerçekleştirdiği hasatta konuşan Başkan Murat Gerenli, en az 15 bin litre ayçiçek yağının ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına gönderileceğini belirterek, "Üreten belediye olmaya, ürettiklerini halkla paylaşan, ihtiyaç sahiplerine ulaşan belediye olmaya devam edeceğiz" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ektiği ayçiçeklerinin hasadı yapıldı. Hasat çalışmalarını Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli yakından takip ederken, hasat hakkında Tarımsal Hizmetler Birimi Uzmanı Necmi İnci'den detaylı bilgi aldı.

Başkan Gerenli, oldukça verimli geçen bir sezon olduğunu belirterek, ayçiçeklerden elde edilecek yağların tamamen halk için kullanılacağını söyledi.

Öte yandan, Başkan Gerenli, tarlanın bir kısmındaki ayçiçeklerinin hasadını biçerdöverle bizzat yaptı.

"ÜRETEN BELEDİYE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Lüleburgaz Belediyesi'ne ait tarımsal arazide hasadı yapılan ayçiçek tarlasında konuşan Başkan Gerenli, üreten belediye vurgusu yaptı. Başkan Gerenli, "Belediyemizin tarlalarında, tarla vasıflı alanlarında ürettiğimiz ürünlerin hasadını yapmaya devam ediyoruz. 380 dönümlük alanda ekmiş olduğumuz ayçiçeklerinin ilk hasadını bugün yaptık. Üreten belediye olmaya, ürettiklerini halkla paylaşan, ihtiyaç sahiplerine ulaşan belediye olmaya devam edeceğiz" dedi.

30 BİN LİTRE REKOLTE BEKLENİYOR

Başkan Gerenli, bu yıl üretilen ayçiçeklerinden 30 bin litre civarında rekolte beklendiğini belirterek, en az 15 bin litre ayçiçek yağının ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan dağıtalacağını kaydetti. Başkan Gerenli, "Ayçiçek yağlarının geri kalanını da heba etmeyeceğiz. Belediyemizin Sevgi Mutfağı'nda yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.