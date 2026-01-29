Kırklareli'nde Tarım ve Orman Faaliyetleri Değerlendirildi

Kırklareli'nde 2025 yılında yapılan tarım, orman, su, doğa konuma ve milli parklar hizmetleri ile bu sene yapılacak faaliyetler masaya yatırıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün 2025 yılı değerlendirmeleri ile 2026 yılına yönelik faaliyet ve çalışmalarının ele alındığı toplantı, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, il müdürleri tarafından 2025 yılı içerisinde Kırklareli genelinde müdürlüklerin yetki ve sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar ile 2026 yılına yönelik planlama ve hedeflere ilişkin ayrıntılı bir brifing sunuldu.

Sunumlarda; bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, kırsal kalkınma destekleri, agro turizm uygulamaları, gıda güvenliği ve denetimleri, hayvan sağlığı ve refahı, mera ıslah çalışmaları, çiftçi destek programları ile bakanlık kaynaklarıyla ilimizde hayata geçirilen projeler ele alındı.

Toplantıda ayrıca; baraj ve gölet projeleri, içme suyu temini, tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesi, kapalı sulama sistemleri, taşkın koruma tesisleri ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımına yönelik DSİ yatırımları değerlendirildi.

Orman varlığının korunması ve geliştirilmesi muhtevasında; orman ıslahı, ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları, erozyonla mücadele projeleri, biyolojik çeşitliliğin korunması ile Yeşil Vatan anlayışı çerçevesinde yürütülen faaliyetler ele alındı.

Sunumlarda; orman köylülerine yönelik gelir artırıcı destekler, odun dışı orman ürünleri projeleri, kooperatif destekleri, kırsal istihdamı güçlendiren uygulamalar ve sosyal projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede alınan önleyici tedbirler, erken uyarı sistemleri, yangınla mücadele altyapısının güçlendirilmesi, eğitim ve farkındalık çalışmaları ile kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde; yaban hayatının korunması, biyolojik çeşitliliğin izlenmesi, korunan alanların yönetimi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik bakım ve rehabilitasyon çalışmaları ile hayvan bakımevleri ve geçici barınma alanlarına yönelik projeler toplantı gündeminde yer aldı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Uğur Turan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda tarımın, hayvancılığın, suyun ve ormanın ülkemizin kalkınmasında stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Turan, bu alanların yalnızca ekonomik değil, toplumsal refahı, gıda güvenliğini ve ekosistem dengesini koruyan temel unsurlar olduğuna dikkat çekti.

Sürdürülebilirliğin ortak geleceğimiz için vazgeçilmez olduğunu belirten Vali Turan, orman yangınlarıyla mücadelede şehit olan orman kahramanlarını rahmetle anarak, görev başındaki tüm personele başarı ve kolaylıklar diledi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - KIRKLARELİ