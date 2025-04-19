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Vasiyeti herkesi ağlatan kimsesiz bağışçının mezarını Mehmetçik Vakfı yaptırdı

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Amasya'da hayatını kaybettiği hastanede üstünden evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı not çıkan kimsesiz adamın mezarı Mehmetçik Vakfı tarafından yaptırıldı. Anlamlı bağışıyla binlerce kişinin duasını alan Yaşar Uzun'un mezarının üstüne rengarenk çiçekler dikildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde tedavi gören 70 yaşındaki Yaşar Uzun, 30 Mart'ta hayatını kaybetti.

TÜM MAL VARLIĞINI MAHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLADI

Kimsesi olmayan adamın eşyalarını toplayan hastane personeli, el yazısıyla yazılmış "Vasiyetimdir" başlıklı bir not buldu. Notun 11 yıl önce kaleme alındığı ve yaşlı adamın Gökmedrese Mahallesi'nde bulunan evinin yanı sıra banka hesabındaki parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı. Uzun'un yazdığı notta üstündeki paranın da cenaze masrafları için kullanılmasını istediği görüldü. Durumdan haberdar olan Amasya Valisi Önder Bakan, cenaze namazının gasilhanenin bahçesi yerine "Devlet kimsesizlerin kimsesidir" sözüyle şehrin en büyük ibadethanesi olan Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınmasını sağladı. Vali Bakan'ın da katıldığı cenaze namazı sonrası Uzun, son yolculuğuna uğurlandı.

Vasiyeti herkesi ağlatan kimsesiz bağışçının mezarını Mehmetçik Vakfı yaptırdı

"ARTIK MEHMETÇİK VAKFI AİLESİNİN BİR FERDİDİR"

Anlamlı bağışı basından öğrenmeleri üzerine harekete geçtiklerini belirten Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Albay Mehmet Ocak, "Kendisi vasiyetinde yalnız olduğunu söylemiş. Ancak artık Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ailesinin bir ferdidir. Bu amaçla da mezarını yaptırdık. Dualarımız Yaşar Bey ile. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

Gökmedrese Mahallesi Muhtarı Cem Yeni de mahallede sevilen bir sima olarak tanıdıkları Yaşar Uzun'un mezarını kısa sürede yaptıran vakıf yetkililerine teşekkür etti. Amasya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit'in de katılımıyla Memi Dede Mezarlığı'ndaki mezarın başında Kur'an-ı Kerim okutulup dua edildi.

Vasiyeti herkesi ağlatan kimsesiz bağışçının mezarını Mehmetçik Vakfı yaptırdı

Vasiyeti herkesi ağlatan kimsesiz bağışçının mezarını Mehmetçik Vakfı yaptırdı

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Vasiyeti herkesi ağlatan kimsesiz bağışçının mezarını Mehmetçik Vakfı yaptırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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