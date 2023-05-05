Kimi aşkının peşinden kilometrelerce yol geldi, kimi huzuru Türkiye'de buldu

Kocaeli'de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar, akıcı bir şekilde Türkçe konuşmak için eğitim alıyor. Yaşlısından gencine 6 farklı ülkeden gelen yabancılar, Türkçe'nin yanı sıra Türk kültür ve geleneklerini de öğreniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından düzenlenen kurslar, her dönem olduğu gibi, bu dönemde Kocaeli'de yaşayan ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların ilgi odağı oldu. Savaş, güvenlik sorunları, eğitim, sağlık ve evlilik gibi çeşitli sebepler dolayısıyla ülkelerini geride bırakan yabancılar, KO-MEK kurslarında bir araya geliyor. İran, Brezilya, Azerbaycan, Venezuela, Ukrayna, Kolombiya ve Rusya olmak üzere 6 farklı ülkeden gelen 18 - 65 yaş arası vatandaşlar, sadece dil öğrenmekle kalmıyor, Türk kültürünü de benimsiyor. Adeta bir halk üniversitesi faaliyeti gösteren kurslarda uzman eğitmenler eşliğinde Aşık Veysel, Neşet Ertaş gibi halk ozanları hakkında bilgi sahibi olan kursiyerler; mizah kahramanı Nasrettin Hoca'nın fıkraları ile keyifli vakit geçiriyor. Ders aralarında ve sonlarında ise beş taş gibi kelime oyunları gibi faaliyetlerle kursiyerler öğrendiklerini pekiştiriyor.

"Öğrencilerimiz buraya çeşitli sebeplerle eğitim almaya geliyor"

7 yıldır KO-MEK'te Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği görevini yürüten Büşra Arslan Aydın, "Kurs merkezimizde şu anda 6 farklı ülkeden öğrenciler var. İran, Brezilya, Azerbaycan, Venezuela, Ukrayna, Kolombiya, Rusya her ülkeden öğrencilerimiz buraya çeşitli sebeplerle eğitim almaya geliyor. Örneğin bir öğrencim Ukrayna ve Suriye'deki savaş sebebiyle Türkiye'ye gelmiş. Bir diğer öğrencim evlenip Türkiye'ye geldi. Hastalıktan dolayı gelenler var. Çocuğu üniversiteyi kazandığı için Türkiye'ye gelenler var. Bunların dışında Türkiye'nin iklimini, havasını, kültürünü sevip, burayı sahiplenen öğrencilerimiz de var" dedi.

" Türkiye'yi tanıtma amacıyla dersler veriyoruz"

KO-MEK'in aslında halk üniversitesi faaliyeti yürüttüğünü belirten Aydın, "Farklı grupların farklı seviyeleri var. Örneğin Türkçe B bir dersi şu anda da vermiş olduğum eğitim 320 saatlik bir program. Haftada 3 gün geliyor. 3 gün boyunca öğrenciler buraya geliyorlar. Hem okuma yazma yapıyorlar hem dinleme hem konuşma becerilerini geliştiriyorlar. Bunun yanında Türk kültürü ve Türkiye'yle ilgili okuma metinlerimiz ve dinleme metinlerimiz de oluyor. Onlardan da yararlanıyoruz. Tabii ki bu en üst seviye. A bir dediğimiz temel seviye ise yaklaşık 3 aylık bir eğitim. Onda da harfleri öğreniyorlar. Yine okuma yazma, dinleme, konuşma, temel beceri dediğimiz becerileri de öğreniyorlar. Türk kültürünü ve Türkiye'yi tanıtma amacıyla dersler veriyoruz" diye konuştu.

"Her yeri gezdiriyoruz ve onlara Kocaeli'yi tanıtma fırsatı buluyoruz"

Mimar Sinan KO-MEK Sorumlusu Sibel Sarıkaya, "Kursiyerlerimiz sadece teorik bilgilerle kalmayıp, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları dahlinde Gez Gör Kocaeli'yi' kullanarak kursiyerlerimize uygulama yapıyoruz. Bilim Merkezi, Tarih Koridoru gibi yerleri, sadece bunlarla kalmayarak Başiskele, Gölcük, Gebze ilçelerini ve Ormanya'yı yani her yeri gezdiriyoruz ve onlara Kocaeli'yi tanıtma fırsatı buluyoruz" şeklinde konuştu.

" Türkiye'de ikinci evim"

Türkiye'yi ve insanları çok sevdiğini dile getiren Oksana Voroshylo, "2 yıldır İzmit'te yaşıyorum, çok mutluyum çünkü Türkiye çok güzel. Havası, güneşi çok güzel insanları farklı. Ben kursu çok beğeniyorum" dedi.

Eşinin Türk olduğunu ifade eden Voroshylo, Ukrayna'yı çok özlediğini ifade ederek, "Ukrayna çok zor zamanlardan geçiyor. Çok özledim. Umarım Ukrayna kazanacak. Ukrayna benim evim fakat Türkiye'de ikinci evim. Türkçe benim öğrendiğim 4. dil. Ben Rusça, Ukrayna, İngilizce biliyorum. Yavaş yavaş da Türk dilini konuşuyorum zaman lazım pratik lazım. Kurs benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Türk kültürü çok güzel hatta mısır kültürü ile çok yakın"

Mısır'dan Kocaeli'ye gelen Ziraat Mühendisi Hany Sayed Mohammed El Sayed ise "Çalışmak için Türkiye'ye geldim. Ben zaten Arapça ve İngilizce konuşuyorum. Lisans sertifikası için Türkçe öğreniyorum. Türk kültürü çok güzel hatta Mısır kültürü ile çok yakın. Benzer Türk ve Mısır diline ait kelimler var. Mesela oda, sınıf ve tabi ki selamünaleyküm. İnşallah burada yaşamaya devam edeceğim" diye konuştu. - KOCAELİ