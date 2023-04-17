Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için kurulan Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, Yozgat’taki çalışmalarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’nin Cumhuriyet Meydanı’nda açtığı standı ziyaret eden CHP Yozgat Milletvekili ve İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayı Ali Keven, Yozgat’ın nüfusunun 684 binden 415 binlere düştüğünü belirterek, ülkeyi idare edenlerin göçü önleme gibi bir düşüncelerinin bulunmadığını, bunun sorgulaması gerektiğini söyledi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için kurulan Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, Yozgat'taki çalışmalarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'nin Cumhuriyet Meydanı'nda açtığı standı ziyaret eden CHP Yozgat Milletvekili ve İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayı Ali Keven, Yozgat'ın nüfusunun 684 binden 415 binlere düştüğünü belirterek, ülkeyi idare edenlerin göçü önleme gibi bir düşüncelerinin bulunmadığını, bunun sorgulaması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, Yozgat'ta evleri ve esnafı ziyaret ederek broşür dağıtıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, bayram öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda stant açarak çalışmalarını sürdürüyor.

"ASKERİ BİRLİĞİ KURACAĞIZ"

Standı ziyaret eden Ali Keven, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin bir dönüm noktası olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Diliyorum ve istiyorum ki 14 Mayıs bir milat olsun hem ülkemiz için hem ilimiz için. Bundan 4-5 sene önce geriye, hatta 9 sene önceye gittiğimizde, AKP'nin bu il için çok ciddi vaatleri vardı. Bunların en başında askeri birlik vardı. Sadece Cumhurbaşkanı, iki kez Yozgat'a geldi ve Yozgat'ta, bu meydanda, Cumhuriyet Meydanı'nda iki kez Yozgatlıya söz verdi. Hatta birisinde de 'Acemi birliği size yakışmaz, usta birliği yakışır, söz' dedi ama aradan 9 yıl geçti ya da daha da fazla geçti, henüz askeri birlik gelmiş değil. Bırakın askeri birliğin gelmesini, söz edenlerden rahatsız oluyorlar, askeri birlikten rahatsız oluyorlar. Bu nedir anlayamadım ama biz ısrarlıyız. Biz, askeri birliği, seçimi kazandıktan sonra mutlaka Yozgatlıya vereceğiz, bunun dönüş yok."

"BİZ, YOZGAT'IN SORULARINI BİLİYORUZ"

Keven, "Yozgat, ihmal edilmiş bir il. 2002'den bu yana kadar çok ciddi şekilde göç vermiş bir il. Yaklaşık 684 bin nüfusumuz, 414-415 binlere düştü. Göçü önleme gibi bir düşünceleri yok, bu ülkeyi idare eden insanların. Bunu sorgulamak lazım geldiğini düşünüyorum" diye konuştu. "Biz, Yozgat'ın sorularını biliyoruz, Türkiye'nin de sorunlarını biliyoruz. Bunların çözümlerini de biliyoruz" diyen Keven, şöyle konuştu:

"Her şeyi rapor haline getirdik, iddialıyız. İnşallah 14 Mayıs'ta iktidar olduğumuzda bunları tüm Yozgat kamuoyuyla paylaşıp, Yozgat'ta herkesin elini taşın altına sokarak Yozgat'la ilgili çok ciddi çözümler arayıp, bulacağız. Yozgat, çok acilen bir tarım kenti ilan edilmeli. Yozgat'ın dört bir tarafında tarım ve hayvancılığa dayalı organize sanayi kurmak zorundayız. Eğer Yozgat'ta tarımı ve hayvancılığı geliştirmek ve büyütmek istiyorsak bu çok zor bir şey değil. Çok ciddi bir planlama, yeni bir kalkınma modeli anlayışıyla, yeni bir planlamayla bunun hayata geçirilmesi zor değil. Biz, Yozgat'ın şekerpancarını, buğdayını, arpasını, yeşil mercimeğini, tamamını Türkiye gündemine mutlaka taşımak zorundayız. Bunda iddialı olmak zorundayız, başka bir yolu yok."

"EV ZİYARETLERİ YAPTIK, ESNAFIMIZI ZİYARET ETTİK"

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri İl Koordinasyon Başkanı Özgür Karslıoğlu ise şunları söyledi:

"Yozgat'ta çalışmalarımızı Genel Başkan'ımız üzerine yoğunlaştırdık. Genel Başkan'ımızın neler yapacağını, CHP'nin bildirilerini; ekonomi, tarım, eğitimle alakalı neler olacağını, ne gibi yenilikler yapılacağını, hükümetin yaptığı yanlışları, bu yanlışların çözüm önerilerini bildiriler şeklinde halkımıza anlattık ve dağıttık. Ev ziyaretleri yaptık, esnafımızı ziyaret ettik. İlçelerimizde yine aynı şekilde çalışmalarımızı yaptık. Genel Başkan'ımızın cumhurbaşkanı adayı olması ile çalışmamıza daha çok hız verdik. Yozgat'ta çok güzel gidiyor çalışmalarımız. Bunun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum, bize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı, dostane davranışlarından dolayı. Bugün de burada alan çalışmasına çıktık. Standımız açtık, hakkımıza bildiri dağıtmaya çalışacağız."