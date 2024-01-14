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Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük, ölüm yıl dönümünde Antalya'da anıldı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Türk Mukavemet Teşkilatı Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün ölüm yıl dönümü Antalya'da düzenlenen törenle anıldı. Törene birçok yetkili ve vatandaş katıldı. Konuşmalarda Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki dayanışma vurgulandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Türk Mukavemet Teşkilatı Lideri Dr. Fazıl Küçük ölüm yıl dönümü münasebetiyle Antalya'da rahmet ve minnetle anıldı.

Ömrünü Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesine ve bağımsızlığına adayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Türk Mukavemet Teşkilatı Lideri Dr. Fazıl Küçük Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından Kıbrıs Şehitleri Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Hulusi Şahin, Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Oya Kansu, Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Kayhan, KKTC Antalya Başkolonsu Cem Topçu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Bu topraklar için can vermeye hazırız"

Törende üst bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere rahmet dileyerek sözlerine başlayan Vali Hulusi Şahin, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' dizelerine vurgu yaparak "Biz bu topraklar için kan dökmeye, can vermeye hazırız" dedi.

20. yüzyılın en büyük dava adamları

Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün 20. yüzyılın en büyük dava adamları sıralamasında yer alması gerektiğine değinen Vali Şahin "Büyük mütefekkir Nurettin Topçu diyor ki; 'Büyük mezarlar üzerinde büyük vatanlar vardır. Büyük ölüleri olmayan milletler ebedi kalamazlar.' Burada iki büyük şahsiyetin manevi huzurundayız. Onların mücadelesine şahitlik ederek dünya görüşümüzü milli duruşumuzu oluşturduk. O yüzden onların mücadelesi çok büyük ve önemli. Hem Kıbrıs Türkü hem de Türkiye, Kıbrıs davasını kalbinden benimsemiş ve bu dava uğrunda ne gerekirse yapmaya hazır" diye ifade etti.

"Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC, atiye doğru beraber yürüyor"

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin KKTC'nin tanınması için ettiği mücadele değinen Vali Hulusi Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC, atiye doğru beraber yürüyor. Büyük insan Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük ile Türk Mukavemet Teşkilatı'nın büyük mücahitleri bu uğurda Kıbrıs Türklüğü için mücadele etmişlerdir. Barış harekatı şehitlerimizin hepsini rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Milletimiz var olsun" dedi.

Anma töreni konuşmaların ardından yapılan dualarla sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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