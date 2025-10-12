Kıbrıs gazisi Yıldırım, Erenköy Direnişi'ni anlattı: 'Uçaklar geldiğinde yeniden doğmuş gibiydik'

Kıbrıs gazisi Ahmet Yıldırım, 1964'te öğrenciyken cepheye katıldığı Erenköy Direnişi'ni ve 1974 Barış Harekatı'nı anlattı. Yıldırım, "Ölümü kabullenmiştik. Türkiye'den uçaklar geldiğinde içimize yeniden yaşama sevinci doldu" dedi.

Kıbrıs'ta 1964 yılında Rum ve Yunan birliklerinin Türk köylerine yönelik saldırıları artarken, stratejik öneme sahip Erenköy bölgesi günlerce ağır kuşatma altında kaldı. Türkiye'den gizlice gelen, aralarında doktor, mühendis ve hukukçu adayı yüzlerce Kıbrıslı üniversite öğrencisinin savunduğu bölgede, sayı ve teçhizat bakımından üstün düşman güçlerine karşı büyük bir direniş sergilendi. O öğrencilerden biri olan Kıbrıs gazisi Ahmet Yıldırım, "Komutansız, az silahla, kuşatma altında günlerce dayandık. Ölümü kabullenmiştik. Türkiye'den uçaklar geldiğinde yeniden doğmuş gibiydik" sözleriyle tarihe geçen direnişi anlattı.

21-27 Aralık'ın Şehitler Haftası olduğunu ifade eden Yıldırım, "İlk önce Aralık ayında Lefkoşa'nın Tahkale bölgesinde 3 Türk'ün öldürülmesiyle başlar" dedi. Bu olaydan 3-4 gün sonra doktor binbaşının hanımının ve çocuklarının Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde katliam olayları ile devam ettiğini kaydeden Yıldırım, "Bizler Türkiye'nin büyük şehirlerinde, Ankara, İstanbul, Eskişehir gibi büyükşehirlerin üniversitelerinde okuyan gençler, doğru düzgün haber alamıyoruz, tedirgin oluyoruz ve Kıbrıs'a gelmek istiyoruz. Halkı galeyana getirmek için mitingler yapıyoruz. Daha sonra bizi bir haftalık 2 haftalık eğitim kamplarına alıyorlar bizler 31 Mart 1964'te Erenköy'e çıkmaya başlarız" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 6 ay içinde 535 üniversiteli gencin Erenköy'e ulaştığını kaydeden Yılmaz, yaşananları duygu dolu gözlerle anlatırken, Türkiye'den hiçbir komutanın başlarında bulunmadığını, 31 Temmuz'da en son 60 kişilik öğrenci grubunun geldiğini sözlerine ekledi.

Mevzilerin kötü bir halde olduğunu kaydeden Yıldırım, Ağustos'un ilk haftasında Rumların ve Yunanlıların tam teçhizatlı bir şekilde 10-12 bin civarında askerle Erenköy'e saldıracakları haberini aldığını ifade ederek, "Biz kara kara düşünmeye başlıyoruz, başımızda komutan yok. Allah'ın bir lütfu olacak ki 31 Temmuz gecesi Rıza Vuruşkan geliyor. Rıza Vuruşkan bütün cepheleri dolaşıyor ve görüyor ki durum çok vahim, mevziler düzene sokulduktan sonra Ağustos'un ilk günlerinde Rumlar saldırıya geçiyor. Erenköy'den hariç 4 küçük köy daha var çevrede. Rıza Vuruşkan harp tecrübesi olduğu için 27 kilometre alanı tutamayacağımızı, çok zaiyat vereceğimizi idrak ettiğinden bu 4 köyün geri çekilme emri veriliyor. 7'yi 8'e bağlayan gece bütün çoluk çocuk aileleriyle birlikte mücahitlerin eşliğinde Erenköy'e çekiliyor. 8 Ağustos sabahı Rumlar ve Yunanlılar var güçleriyle saldırıyorlar. Özellikle Paşiammo köyünden 4 tank geliyor, birinci tan köprü başına geldiği zaman bir arkadaşımız tesadüfen ilk atışta vuruyor ve köprü başında asılı kalıyor. Diğer geride kalan 3 tank geçemiyor, başka geçit de yoktur. Çünkü derin vadi vardır, Paşiammo'yu Erenköy'e bağlayan sadece o köprüdür. Geriye kalan 3 tank geri çekiliyor, benim bulunduğum havan tepesinde yaylım ateşine başlıyor. Piyade birlikleri de hücuma geçiyor. O gün ben 4 saat içinde 14 kasa mermi attım ve A4 mekanizması kıpkırmızı oldu, fırlamasın diye terden ıslanan gömleğimi çıkarıp mekanizmaya bastırıyorum ve atışlarıma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rauf Raif Denktaş'ın sürekli görüşmeler yaptığını ve Türkiye'den uçakların gelmesini yalvarırcasına ricada bulunduğunu dile getiren Ahmet Yıldırım, "Denktaş Bey, eğer Türkiye mücbir sebeple gelemeyecekse biz sabaha kadar ya dayanırız ya da dayanamayız vatan sağ olsun diyor telsizi kapatıyor" diyerek Türkiye'den uçakların gelmesine ilişkin anları yutkunarak anlattı.

"Gerçekten de 10 dakika sonra 4 adet F-104 uçağı semalarımız uçmaya başlar, yeri göğü inletecek şekilde ses hızını aşıyorlar" diyen Yıldırım, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"20 dakikalık uçuş sonrasında hiç atış yapmadan geri gidiyorlar. Biz bir telaş içinde var gücümüzle savaşmaya devam etmeye mecburuz. Çünkü karşıdan o kadar mermiler geliyor ki havan mermileri, top mermileri, uçak savar mermileri havada çarpışıyordu. Yanı başımızda şehitlerimiz var bakamıyoruz, yaralılarımız var bakamıyoruz. Mevzileri boşaltamıyoruz. Bu ahval ve şerait içinde adeta bir mahşer gününe dönüşmüştü ama 15 dk sonra yine semalarımızda 64 uçak görüldü ve bu 64 uçaktan 4'er 4'er ayrılarak Rum mevzilerini hallaç pamuğu gibi atmaya başlar"

Yaşanan çatışma anlarında hislerini anlatan Ahmet Yıldırım, "O an bir ara tabi uçaklar gelmeden önce hepimiz ölümü kabullenmiş ve o şekilde hareket etmeye başlamıştık. Uçaklar geldikten sonra büyük bir heyecan büyük bir heves var olma hissi içimizde doğdu ve can havli savaşmaya devam ediyoruz. Aradan 61 yıl geçmesine rağmen o günleri yaşadığım için duygulanıyorum. Getirmiş olduğum gruplara anlatırken içimde ağlamak geliyor o kadar heyecanlanıyorum" dedi.

1974 Kıbrıs Barış Harekatını anlatan Yıldırım, "20 Temmuz 1974'te Barış Harekatından önce 16 Ağustos 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu, 3 garantör devlet vardır. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen kendi adına bir çıkarma gemisi yoktu. Bir savaşa girecek olsa NATO'daki askeri, NATO'nun uçağını, silahını, gemisini kullanacak. Dolayısıyla NATO buna izin vermiyordu. Bütün bu şartlar altında Ecevit ve Erbakan kelleyi koltuğa alarak 20 Temmuz sabahı 'Ayşe tatile çıksın' mesajıyla harekat başlıyor" dedi.

Karaoğlanoğlu Şehitliği'nde yatanların bir kısmının çıkarma sırasında şehit olanlar olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bizim olayımız dünya tarihinde emsal görülmemiş bir olaydır. Bizler Türkiye'mizin en büyük şehirlerinde okuyan Kıbrıslı öğrenciler 3 ay, 5 ay, 1 yıl sonra mezun olacak, doktor olacak, avukat olacak, mühendis, öğretmen olacak. Hepimiz elimizin tersiyle geleceğimizi hiçe sayarak vatan uğruna bile bile ölmeye hazır gelen bir öğrenci grubuyuz. Kaçak yollarla Erenköy'e çıktık, mühimmat tekneleriyle, 9 metrelik balıkçı tekneleriyle çıktık. Bir haftalık eğitimlerle çıktık ve karşımızda 12 bin Yunan, Rum askeri tam teçhizatları alarak saldırıyor bize. Biz ölümü kabullenmiştik zaten. Onun için o mücadeleyi verdik Çanakkale'deki gibi. Çanakkale'de nasıl cepheye öğrencileri cepheye sürdüler biz de aynen onu örnek alarak Erenköy'e can fedasına çıkmaya başladık" diyerek yaşananları anlattı.

Yıldırım, benzer bir olay yaşansa yine aynısını yapacağını sözlerine ekledi. - LEFKOŞA