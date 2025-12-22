Kent Konseyi Başkan Tanfer: 'Sarıkamış Harekatı milletimizin birliğine ve direncine daima ışık tutacaktır'

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Sarıkamış Harekatı'nın 111.yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı. Başkan Tanfer, "Sarıkamış Harekatı, Milletimizin Birliğine ve Direncine Daima Işık Tutacaktır. Sarıkamış harekatı milli kahramanlık sembolüdür." Dedi.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sarıkamış, vatan sevgisinin en çetin şartlarda yazıldığı, tarihimizin unutulmaz kahramanlık sayfalarından biridir. 22 Aralık 1914'te başlayan harekatta, binlerce kahraman askerimiz dondurucu soğukta şehadet mertebesine ulaşmıştır. Anadolu'nun dört bir yanından gelen bu yiğitler, bağımsızlık ve özgürlük için canlarını feda etmiştir.

1914 yılında 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki kara çarpışmaları kapsamında gerçekleştirilen Sarıkamış harekatında, tam 111 yıl önce bugün Kars'ı Ruslardan geri almak için savaşa katılan askerlerimizden 60 bini Allahuekber Dağlarında vatan uğruna donarak şehit düştüler. Sarıkamış harekatı kahraman Mehmetçiklerimizin ölümsüz destanıdır. Sarıkamış harekatında, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna düşmanın yanı sıra zorlu iklim ve arazi koşullarıyla da mücadele eden Mehmetçik, bu amansız mücadelenin sonunda çok büyük kayıplar verdi. Her türlü şartta ve koşulda, hiçbir mazeretin ardına sığınmayan Mehmetçik, vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı çelikten sinesini siper etmişti. Sarıkamış, düşmana karşı direnen Türk milletinin cesaretinin ve vatan sevdasının bir sembolü olmuştur. Sarıkamış, aynı zamanda vatan için ölümün her türlüsünü göze almanın en önemli göstergesi olarak Türk tarihinin altın sayfalarında yer almıştır. Yunus Emre'nin dediği gibi: "Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil." Sarıkamış'ta şehit düşen askerlerimizin bedeni toprağa düşmüş olabilir, ancak onların ruhları, Türk milletinin kahramanlık geleneğinde, tarihsel hafızasında ve kalplerimizde sonsuza kadar yaşamaya devam edecektir. Bu, bizlere kalan bir mirastır ve bu mirası yaşatmak, bizlerin en kutsal görevidir. Allahuekber dağlarında soğukta, zor şartlarda bu vatan için canlarını seve seve feda eden Mehmetçiklerimizin, Sarıkamış harekatı bir fedakarlık ve kahramanlık örneğidir.

Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak, Milli Mücadele ruhunu dizeleriyle ölümsüzleştiren, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'mızdaki 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda' dizelerinde dile getirdiği gibi bizim için her şeyden değerli olan bu vatan topraklarımız adeta şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diyen, mücadele azmi ve şiirleriyle, milli ve manevi değerlerimizi müdafaa etmekte zihinlerimize bağımsızlık ateşini nakşeden, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u 89. ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

O yüzden şanlı tarihimizle, şehitlerimizle, gazilerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Tarihin en şanlı destanlarından biri olan Sarıkamış'tan aldığımız güçle birlikte, büyük Kumandan Enver Paşa'mız başta olmak üzere, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşlarını, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle cepheden cepheye koşarak ve bu uğurda hayatlarını feda eden şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" - ERZURUM