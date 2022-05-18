Kemalpaşa Belediyesi Mola Evi Açıldı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) -

Kemalpaşa Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin hayata entegrasyonunu sağlayacak, ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri, alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı Mola Evi projesini hayata geçirdi.

Kemalpaşa ilçesi sınırları içerisinde yaşayan özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin sosyal hayata aktif katılımını kolaylaştırmak, ebeveynlerin bakım yükünü hafifletmek, özel gereksinimli bireylerin kendilerini keşfedebilecekleri ve eğitim faaliyetlerine katılabilecekleri bir merkez oluşturmak ve belediye bünyesinde üretilen engelli hizmetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla hayata geçirilen Mola Evi'nin açılışı yapıldı.

Açılışa, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli, İyi Parti İlçe Başkanı Nizamettin Yılmaz, Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Aktı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürü Mehmet Serhat Tezbaşaran, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve Kemalpaşalılar katıldı.

Tüm özel gereksinimli bireylerin hafta içi sabah 08.30 ile akşam 17.30 saatleri arasında faydalanabilecekleri Mola Evi'nde 2 etkinlik odası, 1 görüşme odası ve oyun alanları bulunuyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından sunulacak hizmetler arasında, Özel Eğitim ve Okuma Yazma Desteği, Sosyal Hizmet Desteği ve Danışmanlık Hizmeti, Sanat Atölyeleri, Spor Faaliyetleri (Günlük egzersizler, Masa Tenisi vs.), Doğa Atölyeleri ve İzcilik Çalışmaları, Akademik Destek Kursları (E-KPSS vb.), Aile Eğitim Programları ve İlk yardım Eğitimleri (Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Aileler İçin), Farkındalık Çalışmaları (Çocuk ve Yetişkin Grupları), Erişilebilirlik Faaliyetleri, Sosyokültürel Etkinlikler yer alıyor.

"BİZİM BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ BUDUR"

Açılış töreninde konuşan Başkan Rıdvan Karakayalı, dünya nüfusundaki engelli oranının azımsanamayacak bir seviyede olduğunu, toplumda bu alanda ciddi bir ihtiyaç oluştuğunu belirtti. Başkan Karakayalı, "Özel gereksinimi olan çocuğa sahip anneler bir yere gitmek istediğinde, çocuklarını bırakabilecekleri bir tesis yok. Söz konusu annelerimiz, yavrularını Mola Evi'ne gönül rahatlığıyla bırakabilecekler ve işleri bittiğinde gelip alabilecekler. Özel gereksinimli vatandaşlarımız kişisel gelişimlerine destek olmak, onları belli oranda hayata entegre etmek ana hedeflerimiz arasında. Bizim belediyecilik anlayışımız tam olarak budur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın " dedi.

SIRADA KEMALPAŞA EĞİTİM MERKEZİ VAR

Mola Evi'nin eğitim alanındaki hamlelerinden sadece bir tanesi olduğunu vurgulayan Başkan Karakayalı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren eğitim alanında atağa kalktık. Üç yıldır yüzlerce kurs açarak binlerce öğrencimize hizmet verdik. Geçtiğimiz günlerde hazırlık çalışmalarını tamamladığımız Kemalpaşa Eğitim Merkezi'ni en kısa sürede açmayı planlıyoruz. Bu sayede eğitimde fırsat eşitliğini yaratacak, hiçbir öğrencimizin ekonomik sebeplerden dolayı yaşıtlarının gerisinde kalmamasını sağlayacağız" diye konuştu.