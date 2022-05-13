Kemal Zeybek: Milletin Parasını Birilerinin Kasasına Aktaranlardan Hesap Sorulmalıdır - Haberler

ANKARA (ANKA) -

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun- Ankara kara yolunun Havza-Çeltek arasında çökme yaşanan bölümünde incelemelerde bulundu. Zeybek, "Bu yol ve tünellerin yapımında derin kuşkular vardır. İlgili firma birileri tarafından korunmuş ve milletin parası onların kasasına aktarılmıştır. Havza-Çeltek arası yol ve tünellerin yapımlarını yerinde inceleyince; burada çıkar ilişkileri olmadan böyle imalata izin verilemez. Milletin parasını birilerinin kasasına aktaranlardan mutlaka hesabı sorulmalıdır" dedi.

Kemal Zeybek, çökme yaşanan Samsun-Ankara karay yolunda bugün yaptığı açıklamada, "Havza-Çeltek arasındaki devlet karayolu ve tünellerin yapımı tamamlanarak 15 Şubat 2009'da zamanın başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından mahalli seçimler öncesi açılmıştı. Havza ile Çeltek arasında açılan bu güzergahta çökerek bozulmalar durdurulamadığı için yolda sürekli yapım çalışması yapılmaktadır. Yeni yapılan bir yolda yapım çalışmasının bitirilememesi dikkat çekicidir" diye konuştu.

"MUTLAKA HESABI SORULMALIDIR"

Kemal Zeybek, şunları söyledi:

"2016 yılından itibaren bu yolun yapımı ve kabulü hakkında, yazılı soru önergesi ile sormama rağmen cevap alamadım. İlgili firmadan bu işin kabulünü yapanlarla ilgili yasal bir işlem yapılmış mıdır gibi sorularımız görmezden gelindi. Projenin kontrolörlüğünü yapan kurum görevlilerinin görevlerini doğru yapmadığı anlaşılmaktadır. Bölgede yapmış olduğum inceleme sonucunda, beşli çete olarak bilinen firmalardan birinin bu yolu ve tünelleri yaptığı, zemin sağlamlaştırılmadan, tünellerden çıkan gevşek malzemenin dolgu olarak kullanıldığı, üzerine 40-50 cm altyapı malzemesi ile asfaltlama çalışmasının yapıldığı yol kazılınca ortaya çıkmıştır. Bu yol ve tünellerin yapımında derin kuşkular vardır. İlgili firma birileri tarafından korunmuş ve milletin parası onların kasasına aktarılmıştır. Havza-Çeltek arası yol ve tünellerin yapımlarını yerinde inceleyince; burada çıkar ilişkileri olmadan böyle imalata izin verilemez. Milletin parasını birilerinin kasasına aktaranlardan mutlaka hesabı sorulmalıdır.

"MİLLETİN PARASININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

15 Şubat 2009'da açıldığı halde değişik yerlerde devam eden yol yapım ve yenileme çalışmalarını takip ediyorum. Zeminde gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra, sert malzemelerle dolgu yapılıp sürekli silindirle sıkılaştırma işleminin yapıldığını görüyoruz. Bu yol yapılırken bu işler en başından itibaren yapılmış olsaydı bugün harcanan paralar harcanmamış olacaktı. Burada harcanan paralarla 50 ile 100 km arasında yeni yol yapılmış olur ve milletin parası doğru kullanılmış olurdu. Havza-Çeltek arası yol ve tünellerde yapılan işlerin ve milletin parasının doğru kullanılmasının takipçisi olacağım."