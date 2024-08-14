Üye Girişi
Haberler

Kazanlı Sahilinde Kaplumbağa Yavrularının Muhteşem Yolculuğu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Kazanlı sahilinde bulunan yuvalarından çıkarak denizle buluşan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yavrularının muhteşem yolculuğu başladı. Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği ve gönüllüler, kaplumbağa yavrularının denizle buluşmasına yardımcı oluyor.

MERSİN'de Akdeniz ilçesindeki Kazanlı sahilinde bulunan yuvalarından çıkarak denizle buluşan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yavrularının muhteşem yolculuğu başladı.

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları (Chelonia Mydas) için önemli bir yuvalama alanı olan Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi sahilinde yolculuk başladı. Her yıl Kazanlı sahildeki yuvalardan binlerce yavru çıkarak denizle buluşmayı sürdürüyor. Bu yolculukta karşılarına çıkan engeller nedeniyle kimi zaman yüzlercesi hayatını kaybederken, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği ve gönüllüler, bu kaybı en aza düşürmek için bu süreçte sahili tarıyor ve kaplumbağa yavrularının denizle buluşmasına yardımcı oluyor. Akdeniz Belediyesi Başkanı Hoşyar Sarıyıldız da akşam saatlerinde, beraberinde Çevre Koruma Müdürü Aslan Yaşar, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim Gençlik Derneği Başkanı Seyhan Akdoğan ve dernek üyesi gönüllü gençlerle birlikte Kazanlı sahilinde yuvalarından çıkan deniz kaplumbağalarının eşsiz yolculuğuna tanıklık etti. Başkan Sarıyıldız, yuvalardan çıkarak başka yönlere doğru gittiği için görevlilerce toplanıp kutuya konulan onlarca yavruyu da denizle buluşturdu.

Sahildeki çalışmalara katılımı için Başkan Sarıyıldız'a teşekkür eden ve süreç hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Akdoğan, ilk yumurtlama gününden itibaren sahilde olduklarını ifade ederek, "Son anne kaplumbağa Temmuz ortasında sahile gelir. 45 ila 60 gün arası kuluçka süreleri var. Biz de son anneyi takip ediyoruz, böylece son yuvanın açılacağı tarihi tahmin etmeye çalışıyoruz. Sonrasında da tarihlere göre yuvaları takip ediyoruz, hangisi ilk çıkacak diye. Yumurtlamak için sahile gelen anneleri köpeklerden de koruyoruz. Dolayısıyla yuvaları da görüyoruz. Böylece hem anneleri koruyoruz hem de yuvalarını tespit ediyoruz. Çevre Müdürlüğü'nün çalışmaları da gündüzleri başlıyor, gelip yuvaları tespit ediyorlar" dedi.

Emekleri ve duyarlılıkları için dernek yönetimi ve gönüllü gençlere teşekkür eden Başkan Sarıyıldız; Kazanlı sahilinin özel bir tarafının olduğunu belirterek; "Burası; Caretta Caretta cinsi kaplumbağalarımızın gelip yumurta bıraktığı bir bölgemiz. Akşam vakitlerinde yavrular yuvalarından çıkıp denize doğru ilerliyor. Toplum gönüllüleri, çevrecilerimiz ve belediyemiz yetkilileri de yavruların denize ulaşmasının takipçisi oluyor. Bizler de bu akşam burada çok özel ve güzel anlara şahitlik ettik" diye konuştu.

Sarıyıldız; özellikle yuvalama ve yavru çıkış dönemlerinde çok dikkatli olunması gerektiğinin de altını çizerek; "Bu özel alanın korunması, temiz tutulması ve dahası Caretta Caretta yavrularının denize ulaşımı noktasında ışık kirliliğine neden olunmaması önem taşıyor. Çünkü bu kaplumbağalar ışığa çok hassaslar. Işık gördükleri zaman denizden uzaklaşıyor, hatta yaşamlarını yitiriyorlar. Bu nedenle deniz kenarında ışık kaynağı olmaması bu canlının yaşamı için hayati derecede önemli. Halkımızı da bu anlamda hem çevremizi temiz tutmaya hem de kaplumbağalarımızın güvenli bir şekilde yaşam alanlarına dönebilmesi açısından buna dikkat etmeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Kazanlı sahilinin, nesli koruma altında olan endemik bitkilerden biri olan kum zambağına da ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Başkan Sarıyıldız; sözlerini şöyle tamamladı:

"Muhteşem bir kokuya sahip kum zambağımız da hepimizin dikkat etmesi ve koruması gereken güzelliklerimizden bir tanesi. Tüm halkımızı hem kaplumbağalarımızı hem de kum zambağımızı koruma noktasında duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz"

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

Kaplumbağa Gençlik Akdeniz Kazanlı Mersin Hayvanlar Çevre Doğa Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu Bir Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bu Bir Başlangıç filmi ne zaman, nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maskeli Beşler Irak filmi ne zaman, nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak filmi Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu etkisi nedir? Merkür retrosunda eski sevgili döner mi? Köşeyi Dönen Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köşeyi Dönen Adam filmi ne zaman, nerede çekildi, konusu gerçek mi? Karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izi neden tehlikeli, nasıl ortaya çıkar? Hayat Öpücüğü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Öpücüğü filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Öpücüğü filmi gerçek mi? Salak Milyoner filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salak Milyoner filmi ne zaman, nerede çekildi? Salak Milyoner filmi gerçek mi? Ahmet Ersagun Yücel kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Ersagun Yücel hangi partiden? Ödül Avcıları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ödül Avcıları filmi ne zaman, nerede çekildi? Ödül Avcıları filmi gerçek mi? Minecraft çöktü mü? Minecraft açılmıyor ne yapmalıyım? 14 Ağustos Minecraft çöktü mü? Rampage: Büyük Yıkım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rampage: Büyük Yıkım filmi ne zaman, nerede çekildi? Soğuk kahve nasıl yapılır? Ev yapımı soğuk kahve nasıl olur? Soğuk kahve malzemeleri nelerdir? Akşam sefası çiçeği bakımı nasıl olur, özellikleri ne? Akşam sefası çiçeği ne zaman açar? Kitap okumanın faydaları neler? Kitap okumanın ne faydası var? Kitap okumak insana ne kazandırır? Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Antalyaspor maçı saat kaçta, nerede? #9917 Kandıra'da denize girmek yasak mı, ne zamana kadar? Kocaeli Kandıra'da denize girmek neden yasak? CMV nedir? CMV virüsü bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? CMV enfeksiyonu belirtileri neler? Green Card başvurusu ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır? Pegasus Ağustos 2024, 9 Euro kampanyası ne zaman? Pegasus yurt dışı kampanyaları hangi ülkelerde geçerli? #9992 İBB burs başvurusu ne zaman 2024? 2024-2025 İBB burs başvuru şartları neler? İBB burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?
title