Kazanlı Sahilinde Kaplumbağa Yavrularının Muhteşem Yolculuğu

MERSİN'de Akdeniz ilçesindeki Kazanlı sahilinde bulunan yuvalarından çıkarak denizle buluşan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yavrularının muhteşem yolculuğu başladı.

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları (Chelonia Mydas) için önemli bir yuvalama alanı olan Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi sahilinde yolculuk başladı. Her yıl Kazanlı sahildeki yuvalardan binlerce yavru çıkarak denizle buluşmayı sürdürüyor. Bu yolculukta karşılarına çıkan engeller nedeniyle kimi zaman yüzlercesi hayatını kaybederken, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği ve gönüllüler, bu kaybı en aza düşürmek için bu süreçte sahili tarıyor ve kaplumbağa yavrularının denizle buluşmasına yardımcı oluyor. Akdeniz Belediyesi Başkanı Hoşyar Sarıyıldız da akşam saatlerinde, beraberinde Çevre Koruma Müdürü Aslan Yaşar, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim Gençlik Derneği Başkanı Seyhan Akdoğan ve dernek üyesi gönüllü gençlerle birlikte Kazanlı sahilinde yuvalarından çıkan deniz kaplumbağalarının eşsiz yolculuğuna tanıklık etti. Başkan Sarıyıldız, yuvalardan çıkarak başka yönlere doğru gittiği için görevlilerce toplanıp kutuya konulan onlarca yavruyu da denizle buluşturdu.

Sahildeki çalışmalara katılımı için Başkan Sarıyıldız'a teşekkür eden ve süreç hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Akdoğan, ilk yumurtlama gününden itibaren sahilde olduklarını ifade ederek, "Son anne kaplumbağa Temmuz ortasında sahile gelir. 45 ila 60 gün arası kuluçka süreleri var. Biz de son anneyi takip ediyoruz, böylece son yuvanın açılacağı tarihi tahmin etmeye çalışıyoruz. Sonrasında da tarihlere göre yuvaları takip ediyoruz, hangisi ilk çıkacak diye. Yumurtlamak için sahile gelen anneleri köpeklerden de koruyoruz. Dolayısıyla yuvaları da görüyoruz. Böylece hem anneleri koruyoruz hem de yuvalarını tespit ediyoruz. Çevre Müdürlüğü'nün çalışmaları da gündüzleri başlıyor, gelip yuvaları tespit ediyorlar" dedi.

Emekleri ve duyarlılıkları için dernek yönetimi ve gönüllü gençlere teşekkür eden Başkan Sarıyıldız; Kazanlı sahilinin özel bir tarafının olduğunu belirterek; "Burası; Caretta Caretta cinsi kaplumbağalarımızın gelip yumurta bıraktığı bir bölgemiz. Akşam vakitlerinde yavrular yuvalarından çıkıp denize doğru ilerliyor. Toplum gönüllüleri, çevrecilerimiz ve belediyemiz yetkilileri de yavruların denize ulaşmasının takipçisi oluyor. Bizler de bu akşam burada çok özel ve güzel anlara şahitlik ettik" diye konuştu.

Sarıyıldız; özellikle yuvalama ve yavru çıkış dönemlerinde çok dikkatli olunması gerektiğinin de altını çizerek; "Bu özel alanın korunması, temiz tutulması ve dahası Caretta Caretta yavrularının denize ulaşımı noktasında ışık kirliliğine neden olunmaması önem taşıyor. Çünkü bu kaplumbağalar ışığa çok hassaslar. Işık gördükleri zaman denizden uzaklaşıyor, hatta yaşamlarını yitiriyorlar. Bu nedenle deniz kenarında ışık kaynağı olmaması bu canlının yaşamı için hayati derecede önemli. Halkımızı da bu anlamda hem çevremizi temiz tutmaya hem de kaplumbağalarımızın güvenli bir şekilde yaşam alanlarına dönebilmesi açısından buna dikkat etmeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Kazanlı sahilinin, nesli koruma altında olan endemik bitkilerden biri olan kum zambağına da ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Başkan Sarıyıldız; sözlerini şöyle tamamladı:

"Muhteşem bir kokuya sahip kum zambağımız da hepimizin dikkat etmesi ve koruması gereken güzelliklerimizden bir tanesi. Tüm halkımızı hem kaplumbağalarımızı hem de kum zambağımızı koruma noktasında duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz"

Haber-Kamera: MERSİN,