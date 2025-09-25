Haberler

Kayserili Kore Gazisi Mükremin Erturan Son Yolculuğuna Uğurlandı

94 yaşındaki Kore Gazisi Mükremin Erturan, akciğer ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde kılınan namazın ardından askeri törenle toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Kayserili Kore Gazisi Mükremin Erturan, son yolculuğuna uğurlandı.

1950 yılında Kore Savaşı'nda gazi olan 94 yaşındaki Mükremin Erturan, akciğer ve solunum yetmezliğinden dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erturan'ın cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, askeri törenle toprağa verildi.

Cenaze törenine protokol üyeleri, Erturan'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

