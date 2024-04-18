Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten Tokat'taki Deprem İle İlgili Açıklama
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak açıklama yaparak, Tokat halkına ve millete geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremin Kayseri'de de hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Tokat halkımıza ve milletimize geçmiş olsun" dedi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak açıklama yaptı. Depremin Kayseri'de de hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını söyleyen Çiçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Tokat ili Sulusaray'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden dolayı, Tokat halkımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle ekiplerimiz saha taramasına başlamış, şu ana kadar her hangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır." - KAYSERİ