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Kayseri Lisesi, KOAH Hastaları için Yerli Oksijen Konsantratörü Üretecek

Kayseri Lisesi, KOAH Hastaları için Yerli Oksijen Konsantratörü Üretecek
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Kayseri'nin Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, KOAH hastaları için oksijen konsantratörü cihazlarının tamir ve bakımını yapacak bir protokol imzaladı. TSE belgeleri alan okul, yerli üretim hedefiyle bu cihazları kendi imkanlarıyla üretmeyi planlıyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sosyal Güvenlik Kurumları arasında imzalanan protokol ile, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Alanı öğrenci ve öğretmenleri tarafından Türkiye'de ilk olarak KOAH hastaları için kullanılan oksijen konsantratörü cihazının tamir ve bakımı yapılıyor.

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Alanı tarafından TSE 13703 Özel Servis Belgesi ve Hizmet Yeterlilik Ek Belgesi alındı. Daha sonra Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sivas Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzalanan protokol ile Türkiye'de ilk olarak KOAH hastaları için kullanılan oksijen konsantratörü cihazının tamir ve bakımı işi alındı. Bölümde okuyan öğrenciler ve bölüm öğretmenleri tarafından imzalanan protokol çerçevesinde cihazların bakımı yapılırken, üretimi yurt dışında yapılan cihazın okulda yerli olarak üretilmesi planlanıyor. Okul, daha öncesinde de pandemide N-95 maskeyi ilk üreten lise olurken, dizel araçların doğaya verdikleri zararın önlenmesinde kullanılan ilk yerli Adblue üretimi de gerçekleştirilmişti.

"Okulumuz imkanlarıyla cihazı üretmeyi planlıyoruz"

Protokol görüşmelerinin çevre illerle de devam ettiğini söyleyen Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Özgül, "Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Türkiye'de ilk olma hasebiyle söylüyorum; Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Alanında KOAH hastalarının kullandığı oksijen konsantratörü cihazının tamir ve bakımını yapıyoruz. Bu kapsamda TSE Belgesi aldık. Teknik servis ünvanını kazandık. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumlarıyla protokol yaparak bu oksijen konsantratörü cihazının tamir ve bakımını yapıyoruz. Şu an itibariyle Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu'yla protokol yapıldı. Artı olarak Sivas Sosyal Güvenlik Kurumu'yla protokol yapıldı. Maraş'la görüşmelerimiz var. Maraş Sosyal Güvenlik Kurumu'yla. İnşallah böyle çevre illeri de alarak buradaki oksijen konsantratörü cihazının tamir ve bakımını yapacağız. Buradaki hedefimiz Türkiye'nin değişik illerinden gelen cihazların tamir ve bakımını yapmak. Asıl büyük hedefimiz de bu cihazların Türkiye'de üretimi yok. Yurt dışından tedarik ediliyor. Bu yurt dışından tedarik edildiği için biz bunu yerli olarak okulumuz imkanları doğrultusunda üretmeyi planlıyoruz. Asıl hedefimiz, büyük hedefimiz budur" dedi.

Yapılan iş ile amaçlarının öğrencilerin piyasada daha profesyonel işlemler gerçekleştirmesi olduğunu söyleyen Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı Öğretmeni Mustafa Say ise, "Okulumuz Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle birlikte Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu arasında oksijen konsantratörü cihazlarının bakım, onarım anlaşması imzalayarak alanımızda bulunan biyomedikal öğrencilerinin sahada etkin bir şekilde profesyonel bir eğitim alması için bu cihazların bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimizin piyasada daha profesyonel işlemler gerçekleştirmesi için uygun bir şekilde bu işlemleri okulumuzda TSE 13703 Özel Servis Belgesi ve Hizmet Yeterlilik Ek Belgesi'yle bu hizmeti gerçekleştirmek çalışıyoruz. Mümkün olduğunca öğrencilerimizin hem kendi mesleki açılarından, hem ailelerine ekonomik anlamda bir katkı sağlamak amacıyla bu işlemleri şu anda güzel bir şekilde yürüttüğümüzü düşünüyoruz. Bu yürütme sayesinde öğrencilerimizin piyasada profesyonel anlamda hem biyomedikal alanında iş bulmalarını kolaylaştırmak hem de alanımızın Türkiye'de etkin ve donanımlı bir şekilde yer edinmesini temenni ediyoruz. Bu şekilde de çalışmalarımıza devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi kayseri Koah

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