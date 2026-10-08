Kayseri İdare Mahkemesi, Yozgat'taki proje okulu atamalarını usulsüz buldu

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarına ilişkin Türk Eğitim Sen Yozgat Şubesi tarafından Kayseri İdare Mahkemesi'nde açılan 3 ayrı dava karara bağlandı. Davalarda, yeniden görevlendirme talepleri reddedilen 3 öğretmen lehine karar verildi. Öğretmenlerin istemeleri halinde eski görev yerlerine dönebilecekleri belirtildi.

Türk Eğitim Sen Yozgat Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında kararların hukuki süreci hakkında bilgi veren avukat Seda Karatepe Karakaya, proje okullarındaki görevlendirmelerde somut ve denetlenebilir kriterlerin bulunmadığını savundu.

Karakaya, Haziran 2025'te başlayan hukuki sürecin ilk derece mahkemesinde olumsuz sonuçlandığını, itirazların ardından ikinci aşamada üç dosyada öğretmenler lehine karar çıktığını belirtti. Karakaya, mahkemenin idarenin öğretmenleri hangi kriterlere göre yeniden görevlendirdiği veya görevlendirmediğinin dosyadaki belgelerden anlaşılamadığı yönündeki değerlendirmesi bulunduğunu bildirdi.

Karakaya, "Hiçbir başarı kriteri yok, hiçbir somut veri yok. Bu öğretmenlerimiz neye dayanarak bu okullarından başka okullara atandı?" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLER İSTERSE ESKİ OKULLARINA DÖNEBİLİR"

Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mustafa Yılmaz da kararların ardından davacı öğretmenlerin istemeleri halinde eski okullarına dönebileceklerini söyledi.

Proje okullarındaki öğretmen görevlendirmelerinde objektif kriterlerin belirlenmesi gerektiğini savunan Yılmaz, idarenin takdir yetkisinin keyfilik anlamına gelmediğini belirtti. Yılmaz, öğretmenlerin yıllarca görev yaptıkları okullardan hangi ölçütlere göre gönderildiklerinin açıkça ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, "Kamu yönetiminde takdir yetkisi vardır. Ancak takdir yetkisi keyfilik anlamına gelmemektedir. İdarenin yaptığı her işlem hukuka uygun olmak zorundadır. Bir öğretmen, yıllarca aynı okulda görev yapmış, öğrenciler yetiştirmiş, sınav başarısına katkı sağlamış, projeler yürütmüş, okulun kurumsal hafızasına katkı sunmuş, öğrencileri ve velileriyle bir eğitim kültürü oluşturmuş olabilir. Böyle bir öğretmenin görevine ilişkin işlem yapılırken hangi ölçütlerin dikkate alındığının anlaşılabilir ve denetlenebilir olması gerekmektedir" dedi.

"OBJEKTİF KRİTERLER İSTİYORUZ"

Davalarda elde edilen kararların Türkiye genelindeki benzer uyuşmazlıklar açısından önem taşıdığını belirten Yılmaz, proje okullarında öğretmen ve yönetici atamalarında liyakat, şeffaflık ve objektif kriterlerin uygulanmasını istedi.

Yılmaz, proje okullarında görev yapan öğretmenlerin belirsizlik içinde bırakılmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hangi durumda olursa olsun bir öğretmen alınmasında eşit ve adil bir şekilde yönetmelikle birlikte kriterlerin belirlenmesini istiyoruz. Buradan örnek olarak veriyorum; yönetmelikte 4 yıllık bir öğretmen atama şartı varken 1,5 yıllık bir öğretmeni, sözleşmeli bir öğretmeni Kadışehri ilçesinden Yozgat Şehitler Fen Lisesi'ne atanıyor. Yönetmelikte o zaman şartı koymayalım. Hiçbir şart koymadan, bir şekilde birilerinin referansı, birilerinin telkinleriyle 1,5 yıllık sözleşmeli öğretmen Yozgat'ın en güzide okuluna atanabiliyor ise burada sizlerin takdirine bırakıyoruz. Objektif kriterler istiyoruz. Liyakat istiyoruz, özellikle idareci atamalarında ve emeğe saygı istiyoruz. Yıllarca orada emek harcamış bütün eğitim çalışanlarına haklarının verilmesini istiyoruz."

Proje okullarının eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla oluşturulduğunu ifade eden Yılmaz, sık öğretmen değişikliğinin okul kültürünü ve akademik başarıyı olumsuz etkileyebileceğini savundu. Yılmaz, "Akademik başarı bir yılda oluşmaz. Projeler bir yılda ortaya çıkmaz" dedi.

Kaynak: ANKA