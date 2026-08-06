Genç Pilot 160 Kilometrelik Yamaç Paraşütüyle Kayseri'den Kahramanmaraş'a Uçtu: 'Dağlardan Geçerken Korkuyorum'

Kayseri'den havalanarak 160 kilometrelik uçuş sonrası Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine ulaşan Yamaç Paraşütü Mesafe Pilotu Efe Şimşeklier, "Dağların yanından geçerken korktuğum zamanlar oluyor" dedi.

5 yıldır yamaç paraşütü mesafe pilotluğu yapan 20 yaşındaki Efe Şimşeklier, Talas ilçesinde Amerikalı bir pilot ile birlikte Ali Dağı'ndan havalandı. Bir süre sonra Amerikalı pilot iniş yaparken, Şimşeklier uçuşuna devam etti. 160 kilometre yol kat ederek Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine ulaşan genç pilot, güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Yaklaşık 5.5 saat havada kalan Şimşeklier, yaptığı sporun tehlikeli olduğunu kaydederek, "Türkiye genelinde uzak mesafeli uçuşlar yapıyorum. Kuş uçuşu olarak 100-200 kilometre ve 5-6 saatlik uçuşlar gerçekleştiriyorum. Kayseri'den Amerikalı arkadaşımla beraber havalandık ve yaklaşık 6 saatlik bir mesafe uçuşu yaptık. Kendisi ilerleyen zamanda tedirgin olarak Sarız'a iniş yaptı. Uçuş merakı bana çocukluktan geliyor. Çocukken herkes uçmak ister ve hayalidir. Uzak mesafe uçuşları bana daha cazip geliyor. Her uçuş bir olmuyor, ezbere gitmiyor, daha deneyimli ve daha riskli uçuşlar yaşatıyor. Uçarken zaman çok hızlı geçiyor ve 5-6 saat size 1 saat gibi geliyor. Çünkü o an sürekli bir strateji halindeyiz, düşünüyoruz, havayı ve riskleri değerlendiriyoruz. Yaptığımız spor çok tehlikeli. Eğer bu riskleri göz önünde bulundurursanız hiçbir sorun olmayacaktır. Kayseri'de uçtuğumuz bölge dağlık bir alan olduğu ve şartlar sürekli değiştiği için çok riskli bir bölge. Bu sebeple benimle beraber Kahramanmaraş'a 2-3 kişi uçmaya cesaret edebildi" şeklinde konuştu.

"3 bin 500 metredeyken Toros Dağları'nın yanından geçtim"

Kahramanmaraş'a uçarken 3 bin 500 metre yükseklikten Toros Dağları'nın yanından geçtiğini söyleyen Şimşeklier, "Kayseri'den kalkıyoruz ve ısınan havayla beraber yükseliyoruz. 3 bin 500 metredeyken Toros Dağları'nın yanından geçtim ve yer yer 4 bin metreye kadar yükseldiğim oldu. Dağların yanından geçerken korktuğum zamanlar oluyor. Acil bir durum olsa veya ufak bir sıkıntı çıksa çok tehlikeli. Resmen hiçliğin içinde uçuyoruz. Uçuş eğitimini doğru yerden alırsanız çok güzel olur. Türkiye'de bu işi herkes yapıyor. Kimi ticaret boyutlu, kimi eğitim vermek amaçlı, kimisi de benim gibi spor amaçlı uçuyor. Bu işin eğitimini bilirkişilerden almanızı kesinlikle tavsiye ederim. İleride 400 kilometreyi aşan bir uçuş gerçekleştirmek istiyorum. Eskilerde 350 kilometre uçuldu ama 400 kilometre rekorunu Kayseri'ye getirmek istiyorum. Dünya çapında veya Türkiye'de olsun güzel uçuşlar yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı