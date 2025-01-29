Kayseri'de Uyuşturucu ile Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi Açılıyor

Kayseri'de yapımına 15 ay önce başlanan Kayseri Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi'nin lansmanında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Uyuşturucu ile mücadele ve rehabilitasyon merkezimizde mart ayında bismillah diyoruz" dedi.

Düzenlenen basın lansmanına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı. Uyuşturucu ile mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yetersiz olacağını söyleyen Vali Çiçek, "Kayseri'de özellikle uyuşturucu ile mücadele sadece polisiye tedbirlerle yapılacak bir konu değil. Çünkü bu konu toplumun topyekun seferberliğini gerektiren, eğitimden STK'lara, basın mensuplarına kadar hep beraber safımızın ve duruşumuzun belli olduğu bir konu ve birlikte mücadele etmemiz gereken bir alan. Özellikle sadece polisiye tedbirlerle yaptığımız operasyonlarla yaptığımız çalışmalar talep olduğu sürece arzın olacağı gerçeğini inkar edemiyorum. O yüzden uyuşturucu ile ilgili yapmamız gereken konulardan birisi de önleyici hizmet. Yani uyuşturucuya gençlerimizin hiç başlamamasını sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyordu" dedi.

Vali Çiçek, araştırmalara göre uyuşturucu kullanımının yüzde 70'inin evlerde olduğunu söyleyerek, "İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu kullanımı ile ilgili yapmış olduğu bütün araştırmalar şunu göstermektedir; metruk binalarda uyuşturucu kullanımının çok olduğunu tahmin ederiz. Fakat bütün araştırmalarda yüzde 70 oranında uyuşturucu kullanımının evlerde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hemen yanı başımızda gençlerimiz gözümüzün önünde bazen gitmektedir. Dolayısıyla da uyuşturucu ile mücadele sadece uyuşturucu ile değil, dijital bağımlılıkla mücadele ile de birlikte düşünülmesi gereken bir kavram. Bunun için de Kayseri'de ERVA Spor Okulları adında bir proje başlattık. Aslında bu da bağımlılıkla mücadelenin bir parçasıydı. 47 tane ERVA Spor Okulu'na ulaştık. 12 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Şu an açmamız gereken, tadilatı bitmiş 7 tane daha ERVA Spor Okulu sırada bekliyor. Ancak ERVA Spor Okulu açmak isteyen 40 tane daha parası hazır yer var. Fakat izin veremiyorum. Çünkü bir anda çok büyümüş bir yapıyı kontrol etmem zor bir iş" ifadelerini kullandı.

Bağımlı her çocuğun yanında 10 çocuğu da götürdüğünü söyleyen Vali Çiçek, "Aslında bağımlılıkla mücadelede yaptığımız ilk hamle operasyon sayılarını arttırmamız. Kamera sistemini 4 kat arttırmamız, bu şehirde kamera sisteminin 4 kat arttırılması. 1 metrekare alanı bile incelemeden, izlenmeden kalmamış olması bizim uyuşturucu ile mücadelemizi arttırdı. Çok ciddi sayıda vatandaşlarımızdan destek aldık. Ne kadar mücadele edersek edelim, ne kadar polisiye tedbirler alırsak alalım bir şekilde bu illete bulaşmış gençlerimizi ne yapacaktık. Onlar bizim evlatlarımız. Bütün araştırmalar gösteriyor ki kurtarılamayan her çocuk 10 kişiyi daha beraberinde götürüyor. Bunu çarpıyla düşündüğümüzde çok büyük bir maliyeti var" dedi.

Vali Çiçek, mart ayında açılış yapmayı planladıklarını söyleyerek, "15 ay önce bir söz verdik. 50-60 milyonla biteceğini tahmin ettiğim rehabilitasyon merkezi, 280 milyon civarlarında bir maliyete ulaşmıştı. Ancak Kayseri'nin hayırseverleri bize inandı ve güvendi. Bugün 15 ay sonra Türkiye'nin en büyük en donanımlı, en planlı uyuşturucu rehabilitasyon merkezini sizlere tanıtıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada Türkiye'de ilk olarak kızlar ve erkekler olacak. Burada 6 ay boyunca tedavi görecekler. Biz hayırseverlerle beraber bu binayı bitirdik, anahtarını verdik ve ne zaman açılacağını soracaksınız. Mart ayında da bismillah deyip içeriye hastalarımızı alıyoruz. Mart ayı içerisinde bir açılış planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi de, "Burada vereceğimiz tedavi modelinin ülkemize ve milletimize en faydalı model olacağı kanaatine varıldı ve Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleri kuruldu. Buradaki süreç tamamen psikolojik sevgi, motivasyon çerçevesinde bu bağımlılıktan psikolojik anlamda kurtulabileceği merkez olacak. Birçok klinik var, birçok destek veren özel yerler var. Farklı farklı metotlar kullanılıyor ama biz bunun psikolojik bir sorun olduğunu biliyoruz. Gereken destekle burada tamamen psikolojik olarak bu bağımlılıktan arındırılacak bir model geliştirdik. Bu modelimiz şu anda tedavi aşamasında 40 kişilik bir tedavi modeli olarak planlandı. Tedavi şekli değişkenlik gösterdikçe bu model geliştirilebilir. Bizimde alanımız bunun için gayet yeterli" dedi.

Konuşmaların ardından merkezin gezilmesi ile lansman son buldu. - KAYSERİ