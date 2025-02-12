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Kayseri'de Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Kayseri'de Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi
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Kayseri Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat 2025 tarihinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Özellikle taşımalı eğitim ve kamu çalışanlarının hareketliliği göz önünde bulundurularak alınan bu karar, öğrenciler ve kadın personel için çeşitli kolaylıklar sağlıyor.

Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 13 Şubat Perşembe günü Kayseri'de yoğun kar yağışı ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava şartlarısebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna sasygıla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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