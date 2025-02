Kayseri'de Depremzedeler İçin Yardım Konseri Düzenlendi

Kayseri'de Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından Hatay Antakya'da 6 Şubat 2023'deki depremlerde hasar gören Gazi Ortaokulu için yardım konseri düzenlendi.

6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde orta derecede hasar alan Antakya Gazi Ortaokulu için KİGDER tarafından yardım konseri düzenlendi. Düzenlenen konsere KİGDER Korosu ve ildeki birçok amatör sanatçı destek verdi. Konserde Gazi Ortaokulu öğrencilerinin teşekkür mesajlarının izlenmesinin ardından sanatçılar ve KİGDER Korosu eserlerini seslendirdi.

Bağış kampanyası ile ilgili bilgiler veren KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, "Antakya'daki Gazi Ortaokulu'nun depremde tane atölyesi yıkılmıştı. Biz de Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği olarak 6 Şubat 2023'ten beri bölgeye destek çalışmaları yapıyoruz. Yine oradan gelen bir çağrıya ses verdik ve bir bağış kampanyası ile konser düzenledik. Şu ana kadar hala banka hesaplarına bağış paraları yatıyor. 20 TL'den 40 bin TL'ye kadar bağışlar geliyor. 390 bin TL'ye ulaştık. Daha önce acil ihtiyacımız 400 bin TL diye açıklama yapmıştım. Bugün burada da bağış toplayacağız. Geçeceğimizi umuyorum ama okulun robotik kodlama atölyesi de gittiği için oranın maliyeti 1,5 milyon TL civarında. Fakat biz diğer atölyeleri inşallah bu topladığımız paralarla onarabileceğiz. Deprem bölgesinde hala hayat normale dönmedi. Devletin çalışmaları devam ederken, milletimizin de oraları unutmamasını rica ediyorum. Çünkü oradaki insanların maddi destekler dışında manevi desteğe de çok ihtiyaçları var. Onların en çok canını yakan şey unutulmak. Unutmayalım, acıyı birbirimize destek vererek paylaşalım" dedi.

Kampanyaya destek veren organizatör Yasin Aksel, "Biz de bu kampanyanın tüm sahne ve organizasyon sürecine sponsor olarak ve tüm organizasyonu sağlayarak destek verdik. Bundan dolayı da çok gururlu, onurlu ve mutluyuz. Bu hepimizi çok derinden etkileyen bir olaydı. Unutmayalım ve unutturmayalım. Devamlılığını da sağlayalım. Özellikle de bizim bu tarz işlerdeki sponsorluklarımızda en önem verdiğimiz şey farkındalığı arttırmak ve bizim gibi ülkemize, insanlarımıza gönül vermiş, değer vermiş insanları bu işler için tetiklemek" ifadelerini kullandı.

"Tekrar ümit etmek, hayal kurmak istiyoruz"

Depremde hasar alan Antakya Gazi Ortaokulunun Müdürü Mehmet Ali Eşki ise, "6 Şubat 2023 tarihinde 04.17'de meydana gelen depremde okuldaki birçok atölyemizi ve eşyamızı kaybettik. Okulumuz orta hasar aldı depremde. Güçlendirme çalışmaları yapıldı ve şu an okula geçebilecek düzeydeyiz. Fakat şu an okulda hiç malzememiz yok. Atölyelerimiz vardı bizim, kütüphanemiz vardı. Görsel sanatlar atölyemiz vardı, zeka oyunlarımız gibi birçok atölyemiz vardı. Şu an onları oluşturabilmek istiyoruz. Bizim 25 öğrencimiz ve 3 tane öğretmenimiz depremde vefat etti. Onların adını verebilmek adına o atölyelerimizi tekrar canlandırmak ve bu atölyelerde onların adını yaşatmak istiyoruz. Bu yardım kampanyası da gerçekten ihtiyacımız olan bir durumdu. Tekrar ümit etmek, hayal kurmak istiyoruz biz. O atölyelere sahip olursak tekrardan ümit edebileceğiz. Yeniden başlayabileceğiz. Depremin bizden çaldığı bu ümidimizi tekrardan yerine getirebileceğiz ve tekrar öğrencilerimizle birlikte o alanlarda eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi.

Depremde okulun en üst katında yıkılan atölyelerin yeniden faaliyete geçmesi için konserden elde edilen gelir okul yönetimine teslim edildi. - KAYSERİ