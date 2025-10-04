Kaynarca'da Kur'an Kursu İçin İmece Usulü Destek

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi'nde vatandaşlar, yapımı devam eden Kur'an Kursu için imece usulü seferber oldu. Mahalleli kimi yufka açtı, kimi odun topladı, kimi de bahçesindeki fındığı bağışladı. Hayırseverlerin katkılarıyla gönüllüler tarafından toplanan fındıklar satılarak elde edilen gelir, Kur'an Kursu inşaatında kullanıldı.

Kaynarca'nın Büyükyanık Mahallesi'nde vatandaşlar, yapımı süren 4 bin metrekarelik yatılı kız Kur'an kursu için adeta seferber oldu. Arsası hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan bina, tamamen halk desteğiyle inşa ediliyor. Kimisi yufka açtı, kimisi bahçesindeki fındığı bağışladı; toplanan gelirlerle inşaat hızla ilerliyor. Kaynarca İlçe Müftülüğüne bağlı olarak inşa edilen Büyükyanık Yatılı Kız Kur'an Kursu, tamamlandığında Sakarya'nın en büyük hafızlık eğitim merkezi olacak. 8 dönümlük bir arsa üzerinde yükselen yapı, 1317 metrekare temel üzerine toplam 4 bin metrekare kapalı alana sahip. Projede; 150 öğrenci kapasiteli baza sistemi, 10 akıllı tahtalı sınıf, spor salonu, revir, kütüphane, konferans salonu, rehberlik birimi, oyun bahçeleri ve sosyal etkinlik alanları yer alıyor. Büyükyanık Zıngılkışla Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı İhsan Ak, Kur'an kursu inşaatına sadece mahalle halkının değil, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından hayırseverler de destek sağladığını ifade etti.

"İnşaatımızı bitirmek için mücadele içerisindeyiz"

Büyükyanık Zıngılkışla Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı İhsan Ak, "İnşaatımız 4 bin metrekare kapalı alana sahip. 2020 yılında inşaatımıza başlanıldı. Şu anda yüzde 70 seviyelerine geldik. 150 kız öğrenci kapasiteli yatılı Kız Kur'an kursu inşaatımızın giriş katında sınıflar mevcut, en üst katı ise yatakhane. Bodrum katı ise spor salonu, mescit, yemekhane ve mutfak bölümlerinden oluşmakta. Kur'an kursu inşaatımız tamamen halkımızın yardımlarıyla sürdürülmekte. Mesela köyümüzün kadınları gece saatlerine kadar yufka açıyorlar ve o yufkalar satılarak gelirleri buraya bağışlanıyor. Ayrıca bu yıl hayırsever vatandaşlarımız 50 dönüm fındık bahçesini Kur'an kursu inşaatımız için bağışladı. Bahçedeki fındıklarda gönüllü vatandaşlarımız tarafından toplanıyor. Toplanılan fındıklar satılarak onun da geliri bu inşaatın yapımında kullanılıyor. Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından burayı bilen hayırseverler destek vermekteler. Bizde onların desteğine aracılık ederek inşaatımızı bitirmek için mücadele içerisindeyiz" dedi.

"Kur'an kursumuzun inşaatı için fındık topluyoruz"

Bahçede fındık toplayan gönüllü vatandaş Müfide Ak ise, "Kur'an kursumuz için fındık topluyoruz hayır için. Tarlayı alıp bağışlayanlardan da Allah razı olsun. Biz de elimizden geldiğince fındıkları topluyoruz. Sebep olanlardan, fındığı verenden, toplayandan da herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - SAKARYA